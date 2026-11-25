La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió tres nuevas alertas en su Red de Alerta Rápida y llamó a revisión de emergencia al Audi Q3 modelo 2026, el Cupra Terramar 2025 y 2026 y los paquetes de batería de los altavoces Bose S1 Pro y S1 Pro+.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió tres nuevas alertas en su Red de Alerta Rápida y llamó a revisión de emergencia al Audi Q3 modelo 2026, el Cupra Terramar 2025 y 2026 y los paquetes de batería de los altavoces Bose S1 Pro y S1 Pro+. Son las alertas 79/2026, 78/2026 y 81/2026 del listado oficial de Alerta Rápida Profeco 2026.

En los tres casos, los consumidores recibirán la reparación o la sustitución sin costo.

Cinturones de seguridad en Audi y Cupra

La alerta 79/2026 abarca 32 unidades del Audi Q3 modelo 2026, en versiones Sportback y SUV fabricadas en un periodo determinado. Una de las uniones del sistema pirotécnico de los retractores de los cinturones delanteros no se soldó correctamente. La campaña comenzó el 13 de agosto de 2026 y la contramedida es sustituir uno o los dos cinturones.

La alerta 78/2026 afecta a 48 Cupra Terramar 1.4 y 2.0 de los años 2025 y 2026, por una soldadura incorrecta del generador de gas de los retractores delanteros. En un accidente, partes del generador pueden desprenderse y llegar al habitáculo. La campaña comenzó el 30 de julio de 2026.

Volkswagen de México atiende ambos llamados. En 2025, Profeco había llamado a revisión a más de 25,000 vehículos Volkswagen por fallas en los cinturones.

En los tres casos, los consumidores recibirán la reparación o la sustitución sin costo. Fuente: Shutterstock Me dia

Baterías Bose con riesgo de incendio

La alerta 81/2026 abarca 140,630 unidades de los paquetes de batería de los sistemas S1 Pro y S1 Pro+ en México. Bajo ciertas circunstancias pueden sobrecalentarse e incendiarse, lo que implica un riesgo de lesiones. La campaña comenzó el 5 de noviembre de 2026 y tiene vigencia por tiempo indefinido.

Para saber si una batería está incluida hay que revisar los seis primeros dígitos de su número de serie: 083723, 078352, 084105, 078591, 078592, 084106 o 086409. Bose indica apagar el altavoz, desconectarlo de la corriente, retirar el paquete y no cargarlo ni usarlo hasta su sustitución. El reemplazo es sin costo e incluye los gastos de envío.

Los propietarios de un Audi Q3 pueden comunicarse con los distribuidores autorizados o con el 800 849 23 83. Para el Cupra Terramar, el contacto es el 800 00 CUPRA (28772) y la red oficial de la marca.

Para las baterías Bose, el centro de servicio autorizado es Equinox Investments Group, en el (55) 9773-7578, y el sitio de la marca es bose.com/support/latinamerica.