Los conductores españoles deben saber que el retrovisor interior del coche es un elemento obligatorio que debe ser controlado en todo momento al conducir. Este dispositivo ha evolucionado con el tiempo, convirtiéndose incluso en una dashcam que permite grabar el tráfico. Su importancia en la seguridad vial es indiscutible, ya que permite a los conductores monitorear el tráfico que tienen detrás y facilita las maniobras de aparcamiento. Algo que todo conductor debe saber es que, aunque hoy en día es impensable conducir sin un espejo interior, los primeros vehículos no contaban con este elemento. Hace más de un siglo, los conductores debían girar el cuello para ver lo que había detrás. Fue en las 500 millas de Indianápolis de 1911 cuando se incorporó por primera vez un retrovisor, debido a la necesidad de los ingenieros de compensar la falta de un copiloto en un coche de una sola plaza. Desde entonces, el espejo retrovisor interior se ha convertido en un componente esencial para la seguridad en las carreteras. Los retrovisores han evolucionado significativamente con el tiempo, incorporando avances tecnológicos. El retrovisor convencional es el más común, ajustable manualmente, con un espejo plano de aproximadamente 30 cm y una pestaña que reduce el deslumbramiento nocturno. El retrovisor electrocrómico, similar al convencional, ajusta automáticamente su brillo para minimizar el deslumbramiento de otros vehículos, gracias a una capa de gel o cristal que se oscurece ante luz intensa, mejorando así la seguridad en la conducción nocturna. El retrovisor digital reemplaza el espejo por una pantalla LCD conectada a una cámara de gran angular, ofreciendo un mayor ángulo de visión y eliminando los puntos ciegos traseros. El retrovisor digital multifunción es el más avanzado, transformando el retrovisor en una pantalla multimedia que permite: Si tienes un espejo interior del coche, ya sea tradicional o electrocrómico, es fundamental ajustarlo correctamente para minimizar los puntos ciegos. Antes de realizar el ajuste, asegúrate de adoptar la posición correcta al volante, considerando la distancia del asiento, la altura, la inclinación del respaldo y el reposacabezas. Una vez realizados los ajustes, asegúrate de que el espejo interior cubra todo el campo de visión que permite la luneta trasera. No lo coloques para verte a ti mismo; lo importante es lo que hay detrás. Este retrovisor debe trabajar en conjunto con los espejos laterales para ofrecer una visión amplia del espacio trasero, aunque siempre habrá algún punto ciego. Recuerda que el retrovisor interior está diseñado para ser utilizado, así que es recomendable que mires los espejos cada pocos segundos mientras conduces para mantener el control del entorno del vehículo. Evita colocar colgantes u otros elementos que puedan obstruir la visibilidad, ya que esto puede resultar en una multa.