La crema de bote azul es una de las más elegidas en todo el mundo.

Más de un siglo después de su creación, la Nivea de bote azul sigue siendo uno de los cosméticos más conocidos y utilizados del mundo. Su fórmula, de textura densa y oclusiva, resulta especialmente útil cuando la piel está muy seca o se siente tirante.

La dermatóloga médico-quirúrgica Cristina de Hoyos, directora del área médica de Clínica Ceta, explicó en una entrevista con InStyle que la crema ayuda a reducir la pérdida de agua de la piel y aporta una sensación de confort casi inmediata.

Aun así, advirtió que no es una opción válida para todo el mundo ni la primera que ella elegiría para el rostro.

Según la especialista, la vigencia de esta crema es porque responde a una necesidad básica de la piel: “Mantener la hidratación y proteger la barrera cutánea”.

Para qué sirve la Nivea de bote azul, según una dermatóloga

“La crema Nivea es probablemente uno de los cosméticos más reconocibles y longevos del mercado. Su principal fortaleza está en su capacidad altamente emoliente y oclusiva: ayuda a reducir la pérdida de agua de la piel y a reforzar la barrera cutánea”, detalla De Hoyos.

Entre sus ingredientes figuran la glicerina, que atrae el agua hacia la piel; la parafina y la lanolina, que forman una capa para retenerla, y el pantenol, de efecto suavizante.

Las zonas más secas del cuerpo son las que más se benefician de las cremas de textura densa. Shutterstock

Según la dermatóloga, la crema resulta útil para:

Hidratar zonas secas del cuerpo.

Proteger la piel del frío y el viento.

Cuidar manos, codos, rodillas y pies.

Calmar la piel tras agresiones externas leves.

Aliviar la piel después de una exposición solar leve o moderada.

Su uso favorito es como tratamiento de rescate: “Aplicada por la noche en una capa más generosa, ayuda mucho a recuperar áreas con sequedad marcada”.

Puede aliviar la piel tras una quemadura solar leve

Después de tomar sol, la piel suele quedar deshidratada y con la barrera cutánea alterada. “En quemaduras solares leves puede aportar alivio al mejorar la hidratación y reducir la sensación de tirantez. Sin embargo, conviene matizar que no trata la inflamación de forma específica”, explica De Hoyos.

Por eso, recomienda aplicarla solo si hay un enrojecimiento leve sin ampollas y después de enfriar la piel con agua fresca. Ante una quemadura intensa, con dolor, ampollas o malestar general, lo adecuado es usar productos específicos o consultar a un profesional.

La Nivea clásica no es la mejor opción para todas las pieles

Su textura densa puede resultar excesiva para las pieles grasas, mixtas o con tendencia al acné, y conviene usarla con precaución en casos de rosácea. “Una cosa negativa a tener en cuenta es la presencia de perfume que puede sensibilizar la piel en pacientes predispuestos”, advierte la especialista.

Elegir un cosmético adecuado depende de las características y necesidades de cada tipo de piel. Shutterstock

Además, aunque hidrata de forma indirecta, no incluye activos como las ceramidas, el ácido hialurónico o los lípidos biomiméticos, muy valorados hoy para reparar la barrera cutánea. Tampoco trata arrugas, manchas o estrías, ni reemplaza el protector solar.

Aun así, De Hoyos defiende su utilidad: “Su valor no está tanto en la innovación como en la eficacia de una fórmula sencilla, probada y funcional”.

En Mercadona, el producto se puede conseguir por tan solo 4,50 euros.