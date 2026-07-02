Se despiden los lavavajillas: este novedoso electrodoméstico de Lidl tiene 5 programas distintos para lavar los platos.

Lidl ha ampliado su catálogo de electrodomésticos en España con un lavavajillas compacto de 860 W diseñado para espacios reducidos y hogares con limitadas necesidades de carga. Este equipo se distingue por su tamaño reducido, su funcionamiento versátil y la capacidad de ser utilizado sin conexión directa al agua.

Este nuevo lavavajillas, comercializado bajo la marca Silvercrest, ha sido concebido para dos cubiertos y ofrece cinco programas de limpieza diferentes, además de contar con control táctil y un consumo optimizado tanto de agua como de energía.

Lavavajillas compacto de Lidl: el aliado perfecto para cocinas pequeñas

Se trata de un lavavajillas compacto de 860 W que puede operar de dos maneras: con conexión directa al suministro de agua o a través de un depósito de agua integrado, lo que posibilita su instalación sin la necesidad de realizar obras ni contar con tomas específicas. Este dispositivo alcanza una temperatura máxima de 70 °C y presenta un control táctil que permite seleccionar programas y funciones como inicio, pausa o apagado.

Está diseñado para lavar hasta dos cubiertos por ciclo, con un consumo de agua de 5 litros y un nivel de ruido de 58 dB, lo que lo convierte en una opción discreta para cocinas pequeñas o para usos específicos.

Se despiden las lavavajillas: este nuevo electrodoméstico de Lidl cuenta con 5 programas para limpiar los platos. Lidl

Características destacadas

Funciones

Capacidad para 2 cubiertos

5 programas de limpieza: Intensivo, Rápido, Eco, Cristalería y Cuidado Bebé (sin vapor)

Posibilidad de funcionamiento con depósito de agua integrado o con conexión directa a la red

Control táctil con funciones de encendido/apagado, selección de programa e inicio/pausa

Datos técnicos

Potencia: 730–860 W

Temperatura máxima: 70 °C

Consumo de energía: 31 kWh por cada 100 ciclos

Clase de eficiencia energética: D

Consumo de agua: 5,0 litros por ciclo

Nivel de ruido: 58 dB

Medidas del lavavajillas: aprox. 42 x 43,5 x 44,5 cm

Peso: aprox. 14,1 kg

Equipamiento incluido

Cesta con hileras de púas

Bandeja plegable para tazas

Depósito de agua integrado

Mangueras de entrada y salida de agua

Recipiente dosificador

Embudo para rellenar con sal

Se despiden los lavavajillas: este electrodoméstico de Lidl cuenta con 5 programas para limpiar los platos (foto: archivo).

Precio y cómo comprar el lavavajillas compacto de Lidl

El lavavajillas compacto pertenece a la línea Silvercrest y tiene un coste de 224,99 euros. De ese modo, este electrodoméstico puede adquirirse en las tiendas de Lidl en España.

El producto se ofrece como una solución funcional para espacios reducidos en hogares y cocinas de dimensiones limitadas, destacándose por su diseño compacto y la ausencia de necesidad de conexión fija al agua.