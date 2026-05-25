En esta noticia Cómo opera la tostadora Russell Hobbs

Lidl ha presentado un modelo de última generación que promete un proceso de tostado más preciso y versátil, gracias a sus 6 niveles de tostado, función de descongelación y un diseño meticulosamente elaborado en acero inoxidable.

Se trata de la tostadora Russell Hobbs de ranura larga, un electrodoméstico diseñado para aquellos que buscan obtener resultados homogéneos y un mayor control en el desayuno diario.

Con más de 30 años de trayectoria en España, Lidl se ha establecido como una de las principales cadenas del país, disponiendo de más de 700 tiendas y una robusta plataforma online.

Cómo opera la tostadora Russell Hobbs

La Russell Hobbs Tostadora de ranura larga 1000 W está diseñada para adaptarse a distintos tipos de pan y preferencias de tostado. Incorpora un selector con seis niveles ajustables, que permite elegir desde un dorado ligero hasta un tostado más intenso. Además, suma función de descongelación, ideal para tostar pan directamente del freezer sin perder textura y botón de parada para interrumpir el proceso en cualquier momento.

Su función de elevación facilita la extracción segura de las rebanadas, mientras que el soporte para panecillos amplía las opciones más allá del pan de molde, permitiendo calentar bollería de forma uniforme.

Se despiden las tostadoras: este nuevo electrodoméstico de Lidl cuenta con 6 niveles de tostado y función de descongelación.

Funciones clave

El dispositivo cuenta con características que garantizan funcionalidad y comodidad. Entre estas se incluyen:

Función de descongelación

Función de elevada para una extracción segura

Función de parada inmediata

6 niveles de tostado ajustables

Potencia de 1000 W

Estas funciones proporcionan una experiencia óptima al usuario, adaptándose a diversas necesidades y preferencias en el proceso de tostado.

La adquisición se efectúa de manera exclusiva a través de la tienda online de Lidl, donde se puede verificar la disponibilidad y las condiciones de envío. Constituye una excelente oportunidad para renovar la tostadora con un modelo más eficiente y a un precio reducido.

Esta tostadora de Russell Hobbs está disponible en Lidl con un 57% de descuento. Por lo tanto, su precio original de 70,99 euros se reduce a 29,99 euros.