La salud bucodental puede funcionar como una oportunidad analizar cambios asociados al envejecimiento de los tejidos.

La salud bucodental puede funcionar como una oportunidad analizar cambios asociados al envejecimiento de los tejidos. Según lo que explica el odontólogo y director médico del Instituto Odontológico Canario (IOC), advierte que el cuidado de la boca no debería ceñirse a la prevención de caries o conservación de dientes.

En una entrevista con Canarias7, el especialista hizo foco en el colágeno, una proteína estructural presente en las encías, el hueso y otros tejidos que participan en el soporte de las piezas dentales.

“La boca nos permite ver algo que en el resto del cuerpo permanece oculto: cómo está envejeciendo nuestro colágeno”, ha explicado el odontólogo. Según su visión, algunos cambios visibles en las encías pueden servir como señales para prestar más atención a la salud bucodental.

Qué signos de envejecimiento pueden observarse en la boca

Manuel Martín Luque ha explicado que examinar la salud bucodental es una forma de evaluar los cambios que atraviesa el organismo con el paso del tiempo. “Cuando pensamos en colágeno imaginamos la piel y las arrugas, pero también forma parte de las encías, el hueso y los tejidos que sujetan los dientes”.

La evidencia científica demuestra que el envejecimiento produce cambios en los tejidos periodontales. “La boca es el único lugar donde podemos observar directamente el estado de esos tejidos”, ha manifestado.

Incluso, un estudio publicado en 2026 encontró una reducción de la síntesis de colágeno, alteraciones en el ligamento periodontal y cambios en la respuesta de una reparación de los tejidos vinculados a la edad.

Un estudio publicado en 2026 encontró una reducción de la síntesis de colágeno, alteraciones en el ligamento periodontal y cambios en la respuesta de una reparación de los tejidos. Wavebreak Media LTD

Sin embargo, el envejecimiento de la cavidad oral no depende de un único mecanismo. La evidencia científica lo relaciona con procesos de inflamación crónica, cambios en la microbiota y una menor capacidad de reparación de los tejidos , alteraciones que pueden afectar a la función oral y la susceptibilidad frente a enfermedades determinadas.

De todas formas, el especialista señala que, frente a síntomas de enfermedad periodontal, acumulación de placa o escenarios similares, el paciente debería ser evaluado por un profesional.

Por qué la salud de las encías puede cambiar por la edad

Distintas investigaciones han señalado que la boca puede presentar diversas transformaciones a lo largo del tiempo, como un adelgazamiento de la mucosa oral y la reducción de la capacidad de cicatrización y regeneración de los tejidos.

De esta forma, Martín Luque ha explicado que la salud bucodental no puede analizarse separadamente a la salud general. “La salud no entiende de compartimentos”, ha subrayado en la entrevista.

Un ejemplo de esta situación es la diabetes, donde un mal control metabólico puede favorecer problemas periodontales y dificultar la cicatrización.

Por ello, el especialista ha pronunciado la siguiente máxima: “Al final, no tratamos una boca, tratamos una persona”, en referencia a que se debe diagnosticar a cada persona de forma integral y tratar el problema en consecuencia.

Manuel Martín Luque explica los hábitos que pueden ayudar a cuidar la salud bucal

Para Manuel Martín Luque, una de las claves es no esperar a que el dolor aparezca para acudir al dentista:

“Beber agua, mantener una higiene bucodental constante, reducir el consumo de bebidas azucaradas y ácidas, no fumar”, son algunos aspectos fundamentales para preservar la salud de los dientes.

El dentista destaca la importancia de mantener una higiene bucodental constante. Fuente: Magnific drazen_zigic

También, destaca la importancia de una hidratación adecuada para mantener la producción de saliva, que desempeña funciones protectoras y mantiene el equilibrio de la cavidad oral.

De todos modos, el odontólogo sostiene que tanto la prevención como las revisiones periódicas en consultorio permiten identificar cambios antes de que evolucionen hacia problemas más complejos.