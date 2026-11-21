Feijóo pidió a los suyos no confiarse ante el tramo final de la campaña.

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a sus militantes que no tengan “ni un minuto de relajación” ni “una sonrisa de más” y que no se fíen de las encuestas, porque, según advirtió, el PSOE y Pedro Sánchez “son más peligrosos” cuando están heridos.

“Los conocemos, son capaces de todo y heridos son todavía más peligrosos”, afirmó el líder popular, que pidió a sus votantes “multiplicarse por diez” en el tramo final de la campaña para ganar las elecciones del 29 de noviembre. A partir del lunes, dijo, empieza “lo importante”, y lo que ocurra desde el jueves “será lo trascendente”.

Un mitin multitudinario en la plaza de toros de Valencia

Feijóo hizo sus declaraciones, recogidas por la agencia EFE, en el mitin central de su campaña, celebrado en una plaza de toros de Valencia llena, con unas 12.000 personas según el PP. Es la novena vez en su historia que el partido logra llenar este recinto.

El escenario le sirvió para recurrir a varios símiles taurinos. Después de 30 años “en el ruedo”, aseguró tener “el hambre de un novillero”, y advirtió que de nada sirven “los paseíllos”, porque “las orejas se cortan al final”, en las urnas del 29 de noviembre.

Feijóo insistió ante sus votantes en que "esto no ha acabado" y hay que culminarlo el 29N. Fuente: EFE Biel Aliño

“Esto no ha acabado”

El líder del PP reconoció que, tras unos años muy duros, “incluso humillantes”, en los que muchos ciudadanos se han sentido “abandonados” y “robados”, su debate del pasado jueves con Pedro Sánchez fue para muchos “una gran victoria emocional”.

Sin embargo, insistió en que “esto no ha acabado” y en que la victoria debe culminarse el 29 de noviembre.

Feijóo promete ponerse al frente ante las desgracias

Aunque no mencionó directamente la dana de 2024, que causó 234 muertes, Feijóo hizo una alusión velada a la situación que ha vivido su partido en la Comunidad Valenciana: “En esta comunidad no íbamos bien, tuvimos problemas, nos levantamos, nos pusimos en pie y empezamos a trabajar”.

También se comprometió a ser un presidente que, “en la desgracia”, ponga “todos los recursos del Estado” al servicio de los ciudadanos y “se ponga al frente” sin esperar, sin cálculos partidistas y sin que nadie tenga que pedírselo.

Alberto Núñez Feijóo celebró en Valencia el mitin más multitudinario de su campaña. Fuente: EFE Biel Aliño

En el mitin intervinieron además la alcaldesa de Valencia y cabeza de lista al Congreso por la provincia, María José Catalá; el presidente del PP de Valencia, Vicente Mompó, y el presidente del PP de la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, que sustituyó a Carlos Mazón tras su dimisión hace un año.

La Comunidad Valenciana, una plaza clave

Estas serán las primeras elecciones generales tras la dana y servirán para medir el posible desgaste del PP por su gestión de la catástrofe. En 2023, los populares ganaron en la Comunidad Valenciana con 13 de los 33 diputados en juego y, junto a Vox, sumaron mayoría absoluta frente a la izquierda. Ahora aspiran a mejorar ese resultado para ayudar a Feijóo a llegar a la Moncloa.

La plaza de toros de Valencia es un escenario emblemático para el PP, que celebró allí grandes mítines antes de las victorias de José María Aznar y Mariano Rajoy. Pero también será el lugar elegido por Vox para cerrar su campaña con Santiago Abascal, en una provincia donde, según las encuestas, podría crecer a costa de los populares. Además, en Valencia estas elecciones se viven como una especie de “primera vuelta” entre Catalá y la candidata del PSOE, Pilar Bernabé, que volverán a enfrentarse en mayo por la alcaldía.

La agenda de Feijóo en la recta final

Tras pasar el viernes por El Hierro y Tenerife, Feijóo continuará este domingo su campaña en Murcia. La próxima semana tiene previstas varias entrevistas y mítines en Alicante y Madrid, y el jueves participará en el debate a cuatro.

El cierre de campaña será el viernes en una ciudad todavía por decidir, que dependerá, según fuentes de Génova, de lo que reflejen las encuestas internas del partido. Con la vista puesta en ese último tramo, el líder del PP ha dejado claro que no da nada por ganado.