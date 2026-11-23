El astronauta canadiense Chris Hadfield, que trabajó para la NASA y comandó la Estación Espacial Internacional, resumió en su libro lo que le dejó el espacio.

El astronauta canadiense Chris Hadfield, que trabajó para la NASA y comandó la Estación Espacial Internacional, resumió en su libro lo que le dejó el espacio: en el camino aprendió a vivir mejor y más feliz aquí en la Tierra. La idea aparece en *Guía de un astronauta para vivir en la Tierra*, donde cuenta cómo la preparación para situaciones extremas cambió su manera de afrontar la vida cotidiana.

La estación es un proyecto en el que participan la NASA, la ESA, la Agencia Espacial Canadiense, Roscosmos y JAXA, y allí también trabajan astronautas europeos, como el francés Thomas Pesquet.

Un astronauta canadiense que trabajó para la NASA

Hadfield fue seleccionado como astronauta por la Agencia Espacial Canadiense en 1992 y asignado al Centro Espacial Johnson de la NASA, en Houston, según su biografía oficial. Allí fue director de operaciones en el Centro de Entrenamiento de Cosmonautas Yuri Gagarin, en Rusia, jefe de robótica de la Oficina de Astronautas y jefe de operaciones de la estación.

Antes había sido piloto de combate y de pruebas. Voló en tres misiones espaciales y en marzo de 2013 se convirtió en el primer canadiense en comandar la estación, durante la Expedición 34/35. Pasó 146 días en el espacio.

8 de abril de 2014: Chris Hadfield habla en la sede de Home Hardware, en Woolwich, Ontario, Canadá. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Prepararse para lo extraordinario

En su libro, Hadfield sostiene que aprendió a anticipar problemas para prevenirlos y a responder de manera efectiva en situaciones críticas. Esa preparación, afirma, hace que las personas se vuelvan competentes, una cualidad que considera esencial para cualquiera que quiera tener éxito.

También escribe que, por muy experimentado que sea, cada astronauta es esencialmente un estudiante perpetuo, siempre preparándose para la próxima prueba.

Una lección que no hace falta viajar al espacio para aprender

Para Hadfield, estas enseñanzas no están reservadas a quienes llegan a ser astronautas: afirma que no hace falta ir al espacio para aprender a aplicarlas. Cuenta además que nunca sintió haber llegado a su destino, porque ser astronauta era algo en lo que todavía estaba en proceso de convertirse.

Se retiró de la Agencia Espacial Canadiense en julio de 2013 y ese mismo año publicó el libro.