Tras el cara a cara del pasado jueves con Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez ha intentado este sábado recuperar el ánimo de los suyos. El candidato socialista defendió el tono que mantuvo en el debate, anunció la prórroga del impuesto a la banca para financiar vivienda y reivindicó en Tenerife la aportación de la población migrante.

La mayoría de medios, analistas y algunos socios del Gobierno dieron por ganador a Feijóo en el debate y se mostraron sorprendidos por la actitud contenida de Sánchez. Con la vista puesta en el 29N, el PSOE busca dejar atrás ese golpe y recuperar el ánimo de victoria .

Sánchez defiende su estrategia en el debate con Feijóo

En una entrevista en Onda Cero, el presidente aseguró que salió “satisfecho” del cara a cara porque transcurrió como él quería. Según explicó, el tono elegido formaba parte de una estrategia para dirigirse al “importante grupo” de votantes que todavía no saben a quién votar.

Ese enfoque, que mantendrá durante el resto de la campaña, contrapone la “buena política” del PSOE a la “mala educación” de PP y Vox. Dirigentes regionales socialistas consultados por EFE reconocen que, “en caliente”, no entendieron la estrategia y que el efecto inmediato fue un “bajón de ánimo” en la militancia, aunque aseguran que se recuperó “en menos de 24 horas” y que el partido sigue convencido de salir de las urnas como primera fuerza.

El impuesto a la banca, para financiar vivienda

En la misma entrevista, Sánchez anunció que el Consejo de Ministros aprobará el martes la prórroga del impuesto a la banca hasta 2027. Lo recaudado se destinará a políticas de vivienda, en concreto a financiar vivienda protegida.

La medida forma parte de la estrategia socialista para la recta final de la campaña: contraponer su modelo de país al de PP y Vox y seguir aprobando medidas en el Consejo de Ministros para convencer a los indecisos y retener a sus votantes.

Pedro Sánchez asistió al mitin de Tenerife con la camiseta roja del PSOE y aseguró que "el avance en estas elecciones es el rojo del PSOE". Fuente: EFE Ramón de la Rocha

En Tenerife, Sánchez reivindica a la población migrante

Después, en un mitin en el Puerto de la Cruz (Tenerife), ante unas 3000 personas según el PSOE, Sánchez reivindicó la contribución de los migrantes a la prosperidad de Canarias y del conjunto de España. También mostró su “reconocimiento y respeto” al pueblo de El Hierro, por su solidaridad con las miles de personas migrantes que han llegado a la isla en los últimos días.

Para el presidente, la “buena política” pasa por recordar la historia migratoria de los españoles y “reconocer derechos a quien no los tiene”. Como ejemplo de “mala educación”, citó las declaraciones de la dirigente del PP Cayetana Álvarez de Toledo, que dijo que España necesita migrantes “mientras los españoles nos dedicamos a tener hijos”. “Quien siempre ha vivido desde el privilegio nunca podrá hablar de los derechos de la gente”, replicó.

“Una única involución” frente al PSOE

Sánchez aseguró que el 29N no se presentan dos derechas, sino “una única involución” que, según dijo, amenaza con derogar la ley de la eutanasia o recortar el derecho al aborto, y que solo la papeleta del PSOE puede frenarla. “El avance en estas elecciones es el rojo del PSOE”, afirmó.

Acompañado por el ministro y líder de los socialistas canarios, Ángel Víctor Torres, al que elogió como “uno de los mejores ministros del Gobierno”, el candidato lució una vez más la camiseta roja del partido, esta vez con el lema “la fuerza de las mujeres”. Tras el acto, tenía previsto viajar a Las Palmas de Gran Canaria para participar en otro mitin por la tarde.

Feijóo pide no confiarse y Colau critica a Sánchez

Mientras tanto, Alberto Núñez Feijóo llenó la plaza de toros de Valencia ante unas 12.000 personas y pidió a los suyos que no se fíen de las encuestas, porque Sánchez y el PSOE “son más peligrosos” cuando están heridos. Desde Sevilla, Santiago Abascal exigió al líder del PP que deje de apelar al voto útil.

Desde la izquierda, la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, acusó a Sánchez de “resignarse” ante un posible Gobierno de PP y Vox, y la vicepresidenta Yolanda Díaz le advirtió de que las elecciones no van de “ser el primero”, sino de reeditar el Gobierno de coalición. En Las Rozas, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, bautizó como “perronismo” la forma de hacer política del presidente.

Con el debate todavía muy presente, Sánchez intenta recuperar la iniciativa con medidas de Gobierno y un discurso centrado en los derechos, convencido de que los indecisos tendrán la última palabra el 29N.