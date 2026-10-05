La lluvia de meteoros Oriónidas llegará a su momento de mayor actividad en octubre de 2026. (Fuente: Shutterstock).

La lluvia de meteoros Oriónidas llegará a su momento de mayor actividad en octubre de 2026, después de permanecer visible durante varias semanas. El fenómeno, que se produce cada año cuando la Tierra atraviesa los restos del cometa 1P/Halley, podrá observarse también desde España si las condiciones del cielo son adecuadas.

El Instituto Geográfico Nacional de España (IGN) ha explicado que las Oriónidas son una lluvia de meteoros de actividad moderada que se produce todos los años entre el 2 de octubre y el 7 de noviembre.

Qué son las Oriónidas y por qué aparecen cada año

El IGN señala que las Oriónidas presentan una tasa de actividad de entre 15 y 70 meteoros por hora y que sus partículas alcanzan una velocidad de unos 66 kilómetros por segundo. El origen del fenómeno está en los restos del cometa 1P/Halley, que completa una órbita alrededor del Sol aproximadamente cada 76 años.

Cuando la Tierra atraviesa la zona de partículas dejadas por el cometa, algunos fragmentos entran en la atmósfera a gran velocidad, se calcinan por la fricción con el aire y producen los destellos luminosos conocidos como meteoros o estrellas fugaces.

Las Oriónidas reciben su nombre porque su radiante, el punto del que parecen proceder los meteoros, se encuentra en la constelación de Orión. Sin embargo, los meteoros pueden aparecer en cualquier zona del cielo.

Las Oriónidas podrán observarse desde España si las condiciones del cielo son adecuadas. (Fuente: Freepik). Freepik

Cuándo y cómo se verá la lluvia de meteoros desde España

En 2026, el máximo de las Oriónidas será el 21 de octubre, aunque la actividad podrá extenderse durante varias noches. Para los observadores situados en torno a los 40 grados de latitud norte, el radiante permanece por encima del horizonte desde la medianoche hasta el amanecer.

La Luna será un factor importante durante el máximo. Según el IGN, habrá pasado la fase creciente el día 18 y se pondrá alrededor de las 3:00 horas de tiempo oficial peninsular, por lo que la segunda mitad de la noche será más favorable para observar las Oriónidas desde España.

El fenómeno se produce cada año cuando la Tierra atraviesa los restos del cometa 1P/Halley. (Fuente: ShutterStock). ShutterStock

Cómo observar las Oriónidas: los consejos para ver más estrellas fugaces

Para observar las Oriónidas no es necesario utilizar telescopios ni prismáticos. En ese sentido, los expertos recomiendan elegir un lugar con cielo oscuro, pocos obstáculos para la vista y evitar instrumentos ópticos que reduzcan el campo de visión.

Aunque el radiante se encuentra en Orión, no es necesario mirar directamente hacia esa constelación, ya que los meteoros pueden aparecer en cualquier parte del cielo. Por su parte, el sitio web de astronomía, Starwalk Space, recomienda observar a una distancia de entre 45 y 90 grados del radiante, ya que allí sus trazos pueden parecer más largos.

Además, aseguran que conviene dejar que los ojos se adapten a la oscuridad durante unos 20 minutos y evitar consultar el teléfono con frecuencia.

La cantidad de meteoros que finalmente podrá verse dependerá de factores como la oscuridad del cielo, la posición del radiante y las condiciones de observación. Por eso, la cifra de unos 20 meteoros por hora corresponde a condiciones ideales y en la práctica pueden observarse menos.