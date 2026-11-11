El eclipse solar total del 2 de agosto de 2027 oscurecerá el cielo durante varios minutos. (Imagen ilustrativa)

El cielo se oscurecerá en pleno día sobre una amplia franja de Europa, África y Oriente Medio, con un eclipse solar total que ya tiene fecha en el calendario astronómico. El fenómeno promete ser uno de los más largos de las próximas décadas.

Según informó Space, el 2 de agosto de 2027 la sombra central de la Luna recorrerá el sur de Europa, el norte de África y Oriente Medio. En su punto de máxima totalidad durará 6 minutos y 23 segundos, el eclipse solar total más largo visible desde tierra desde 2009 y hasta 2114.

Para presenciarlo habrá que estar en el lugar y el momento adecuados, y España ocupa un lugar importante en su recorrido. La franja de totalidad pasará por el sur de Andalucía, y las mayores duraciones se darán más al este, en el norte de África.

El “eclipse del siglo” pasará por estas ubicaciones en agosto de 2027

La trayectoria de totalidad del eclipse comenzará en el océano Atlántico, al oeste de las Azores y Madeira, y terminará al oeste de las islas Cocos (Keeling), en el Índico. La franja recorrerá 15.227 kilómetros y la sombra central, de unos 258 kilómetros de ancho, tardará tres horas y 20 minutos en cruzar el planeta.

Aproximadamente la mitad del trayecto pasará por tierra firme. Según Time and Date, 88,9 millones de personas viven dentro de la franja de totalidad, que abarca España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudí, Yemen, Somalilandia, Somalia y las Islas Chagos.

El eclipse solar total del 2 de agosto de 2027 cruzará Europa, África y Oriente Medio. (Imagen ilustrativa) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Dónde se podrá ver el eclipse en España

Millones de personas lo observarán desde Andalucía, aunque la franja de totalidad queda al sur de ciudades como Sevilla, Córdoba o Granada. Málaga y Cádiz tendrán totalidades breves, y los mejores lugares son los del extremo sur, a media mañana y con el sol a unos 37 grados sobre el horizonte orienta.

Estas son las duraciones de la totalidad en cada punto:

Málaga, 1 minuto y 52 segundos

Cádiz, 2 minutos y 51 segundos

Gibraltar, 4 minutos y 25 segundos

Tarifa, 4 minutos y 39 segundos

Algeciras, junto a Tarifa y Gibraltar, también permitirá disfrutar de una totalidad prolongada. Quienes quieran sumar Marruecos pueden cruzar el estrecho en ferry desde Tarifa hasta Tánger, o desde Algeciras hasta Tánger Med.

Egipto y el norte de África concentrarán las totalidades más largas

Al avanzar hacia el este, el fenómeno se alarga. Tánger vivirá una totalidad de unos 4 minutos y 50 segundos y Orán, en Argelia, de unos 5. En Túnez, Sfax superará los 5 minutos y 40 segundos, y Bengasi, en Libia, rozará los 6 minutos.

El máximo llegará al sureste de Luxor, en Egipto, con 6 minutos y 23 segundos, y con el sol a unos 82 grados sobre el horizonte. Luxor, Sohag y la costa del Mar Rojo rondarán los 6 minutos y 20 segundos. Egipto será el gran destino del eclipse por sus monumentos y la baja probabilidad de nubes en agosto.

Muchas grandes ciudades del norte de África quedan fuera de la totalidad. Argel verá un eclipse parcial del 99,7%, Túnez del 96% y El Cairo del 94%. Las pirámides de Giza, cerca de esta última, quedan igualmente fuera de la franja.

La sombra llegará a La Meca y terminará en el Índico

Después de Egipto, la totalidad cruzará el Mar Rojo y alcanzará Arabia Saudí. Yeda tendrá más de 6 minutos de oscuridad, y La Meca, la ciudad más sagrada del Islam, más de 5. Saná, la capital de Yemen, verá una totalidad breve de poco más de 2 minutos.

Luego, la sombra atravesará el golfo de Adén y el extremo de Somalia, cruzará las Islas Chagos y se despedirá al oeste de las Cocos (Keeling), con una totalidad al atardecer de 3 minutos y 4 segundos como máximo.

Cómo observar el eclipse de forma segura y sin riesgos

Durante las fases parciales del eclipse, mirar directamente al sol resulta peligroso sin gafas especiales para eclipses solares. Las gafas de sol comunes no ofrecen protección suficiente, y tampoco conviene usar binoculares, telescopios o cámaras sin filtros solares adecuados.

Las protecciones a tener en cuenta para observar el eclipse solar de manera segura y sin riesgos. (Imagen ilustrativa) Shutterstock