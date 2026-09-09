Llega la Luna llena de septiembre: cuándo y desde dónde se verá el fenómeno astronómico en el país.

La Luna llena de septiembre de 2026 llegará al cielo nocturno y será conocida como la Luna de la Cosecha, un fenómeno vinculado tradicionalmente con el equinoccio de otoño y los ciclos agrícolas. El disco lunar parecerá completamente iluminado durante varias noches.

En España, la mejor oportunidad para observarla será cuando la Luna aparezca por el horizonte oriental poco después de la puesta de Sol. Además, estará acompañada en el cielo por Saturno y Neptuno, aunque solo el primero podrá distinguirse a simple vista con facilidad.

Luna de la Cosecha: el nombre que marca el cambio de estación

La Luna de la Cosecha es el nombre tradicional que recibe la Luna llena que se produce más cerca del equinoccio de septiembre en el hemisferio norte. En 2026, la Luna llena tendrá lugar pocos días después del equinoccio, por lo que recibe esta denominación.

Su nombre está relacionado con un particular patrón de salida de la Luna durante esta época del año. Cerca del equinoccio, el satélite natural sale cada tarde con una diferencia menor de tiempo respecto de las noches anteriores. Antes de la existencia de la iluminación artificial, esta luz adicional permitía a los agricultores disponer de más horas para recoger las cosechas después de la puesta de Sol.

Llega la Luna llena de septiembre: cuándo y desde dónde se verá el fenómeno astronómico en el país. (Fuente: Shutterstock).

El 26 de septiembre: a qué hora se verá la Luna llena en España

El instante exacto de la Luna llena será el sábado 26 de septiembre a las 18:49 horas en España. Sin embargo, ese momento no coincide necesariamente con la mejor hora para contemplarla, ya que la observación dependerá de cuándo aparezca sobre el horizonte desde cada localidad.

En Madrid, la salida de la Luna está prevista para las 19:49 horas del 26 de septiembre y su puesta será alrededor de las 07:45 horas del día siguiente. En Barcelona, la salida se producirá aproximadamente a las 19:10 horas, mientras que la puesta tendrá lugar cerca de las 07:35 horas, según las condiciones indicadas para la observación.

Las horas de salida y puesta pueden variar ligeramente dependiendo de la ubicación exacta del observador, la altitud y las características del horizonte local. Por ello, el momento óptimo puede cambiar entre diferentes puntos del país.

Llega la Luna llena de septiembre: cuándo y desde dónde se verá el fenómeno astronómico en el país. Fuente: Freepik.

Lugares recomendados para observar la Luna llena

Desde National Geographic han recomendado observar este fenómeno desde las siguientes zonas alejadas de la contaminación lumínica y espacios naturales certificados como Reservas Starlight, reconocidos por la pureza de sus cielos y su labor de divulgación astronómica. En ese sentido, los lugares más destacados son los siguientes: