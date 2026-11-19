Un momento de la presentación técnica para los medios de comunicación de la exposición 'Venus. Una mirada desde el Alicante romano'.

La Venus de Alicante sale a la luz por primera vez desde su descubrimiento en mayo pasado durante las obras de regeneración de la playa de la Almadraba, cerca del yacimiento arqueológico de Lucentum. La escultura romana, de hace 2000 años, está considerada el mayor hallazgo arqueológico de la historia de la ciudad y ya forma parte de su patrimonio.

La pieza se exhibe desde este miércoles en el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), donde podrá visitarse gratuitamente hasta el próximo 10 de enero. La exposición especial, titulada Venus. Una mirada desde el Alicante romano, permite conocer de cerca esta cabeza escultórica de época altoimperial, cuyo mármol de alta calidad podría proceder del Mediterráneo oriental y revelar los intercambios comerciales y culturales de la antigua Lucentum.

La Venus de Alicante se exhibe por primera vez en el Museo Arqueológico

La cabeza escultórica se encuentra en la sala noble de la biblioteca del MARQ y protagoniza una muestra organizada especialmente para presentar este descubrimiento al público. Además de la pieza original, los visitantes podrán encontrar una réplica que se podrá tocar, con el objetivo de facilitar el acceso a la obra a todos los ciudadanos.

Durante la presentación técnica, el director del MARQ, Manuel Olcina; el jefe de Patrimonio Integral del Ayuntamiento de Alicante, José Manuel Pérez Burgos, y el director del Área de Arquitectura de la Diputación, Rafael Pérez, destacaron la relevancia histórica y patrimonial del hallazgo.

Los especialistas señalaron que, aunque la escultura apareció descontextualizada arqueológicamente, sus características y el material utilizado permiten situarla en el periodo de auge de la antigua ciudad romana de Lucentum, entre los siglos I y II después de Cristo.

Fachada principal del Museo Arqueológico Provincial de Alicante (MARQ). Fuente: Wikimedia Commons/ Rodriguillo

Una escultura romana de mármol que podría proceder de Grecia o Turquía

Uno de los aspectos más destacados de la Venus de Alicante es la calidad del material con el que fue elaborada. Los expertos identificaron un mármol blanco de “altísima calidad”, cuya procedencia podría situarse en las canteras de Paros, en Grecia, o en Asia Menor, en el actual territorio de Turquía.

Esta posible procedencia del Mediterráneo oriental abre nuevas perspectivas sobre los intercambios entre ambas regiones y el territorio alicantino durante el Imperio romano. La escultura habría llegado a la antigua Lucentum en un momento de expansión y desarrollo de la ciudad.

La pieza pesa 14 kilos y mide 22,22 centímetros de alto y 19,78 centímetros de ancho. Sus dimensiones son cercanas a las naturales y su estado de conservación, junto con la calidad de su ejecución, la convierten en un hallazgo excepcional para el patrimonio arqueológico local.

Los expertos identificaron un mármol blanco de “altísima calidad” en la Venus de Alicante. Fuente: EFE/Morell

Cómo es la Venus de Alicante: el rostro, el cabello y los detalles de la escultura

La representación corresponde a una divinidad y destaca por su expresión serena y su mirada enigmática. El rostro es alargado y ligeramente asimétrico, mientras que el cuello aparece inclinado suavemente hacia la derecha.

El cabello está dividido por una raya central y presenta dos gruesos aladares ondulados que enmarcan la frente y cubren parcialmente las orejas. En la parte posterior, la cabellera se recoge en la nuca mediante un ancho moño enrollado.

Otro detalle que llamó la atención de los especialistas son las perforaciones en los lóbulos de las orejas, destinadas a la colocación de pendientes. Estos elementos permiten conocer mejor los recursos técnicos y estéticos empleados en la escultura romana de la época.

La Venus de Alicante constituye así una pieza clave para profundizar en el pasado romano de la ciudad y en sus conexiones con otros territorios del Mediterráneo. Su presentación pública permitirá acercar a los visitantes un patrimonio que permaneció oculto durante aproximadamente dos milenios.