El terremoto de magnitud 5 registrado este sábado en Granada ha dejado más de medio centenar de réplicas en el área metropolitana, según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN). El seísmo, con epicentro en Alhendín y un hipocentro situado a 2 kilómetros de profundidad, provocó más de medio millar de llamadas a los servicios de emergencias.

Ante esta situación, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido a la población que mantenga la calma y extreme la precaución. Moreno ha señalado que es “posible y previsible” que continúen produciéndose movimientos sísmicos y réplicas durante los próximos días e incluso semanas, por lo que ha insistido en la importancia de seguir las pautas de comportamiento y los protocolos de actuación establecidos ante este tipo de emergencias.

Granada concentra más de 60 terremotos tras el seísmo de magnitud 5

El Instituto Geográfico Nacional ha registrado más de sesenta terremotos de diferente magnitud concentrados en la vertiente sur del área metropolitana de Granada después del terremoto principal. De todos ellos, 17 han sido sentidos por la población, que ha percibido movimiento de mobiliario, temblor de puertas y ventanas, vibraciones y otros efectos.

Los temblores han presentado magnitudes de entre 1,5 y 3,3 y han tenido sus epicentros en Alhendín, Ogíjares, La Zubia, Gójar, Granada capital, Otura, Las Gabias, Dílar, Monachil, Armilla y Churriana de la Vega. Por el momento, no se conocen daños materiales asociados a estas réplicas.

La Junta de Andalucía mantiene activa la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan ante el Riesgo Sísmico debido al terremoto principal y al resto de movimientos registrados.

Los daños sufridos por Granada debido al terremoto. EFE - Pepe Torres

Moreno avisa de nuevas réplicas durante los próximos días y semanas

Juanma Moreno ha hecho un llamamiento a la “máxima precaución” y ha pedido a los ciudadanos que mantengan la serenidad. El presidente andaluz ha reconocido que el terremoto fue “un episodio sísmico de cierta gravedad”, aunque ha destacado que sus consecuencias materiales y personales han sido “limitadas”.

A pesar de que el seísmo principal superó la magnitud 5 y generó “angustia, miedo e incluso situaciones de pánico” entre la población, “afortunadamente no ha habido que lamentar ninguna víctima mortal ni daños especialmente importantes”.

Moreno ha insistido en que es “posible y previsible” que se produzcan nuevas réplicas durante los próximos días e incluso semanas. Por ello, ha recordado la necesidad de actuar con prudencia y respetar las pautas de comportamiento y los protocolos establecidos para este tipo de emergencias.

Moreno ve "posible y previsible" que haya réplicas en Granada durante días o semanas. Fuente: EFE PEPE TORRES

Qué deben hacer los ciudadanos ante las réplicas

El presidente de la Junta ha señalado que la principal recomendación es mantener la serenidad y actuar con prudencia mientras continúan las labores de seguimiento de la actividad sísmica.

Además, profesionales voluntarios del Colegio de Arquitectos, en el marco del convenio suscrito con la Agencia de Emergencias de Andalucía, ya trabajan sobre el terreno para responder a las dudas de los vecinos y revisar los inmuebles que presentan grietas, fisuras o desperfectos.

El objetivo de estas inspecciones es determinar si los daños presentan gravedad estructural o si son únicamente superficiales. “ En principio no parece que haya ningún edificio en peligro, pero habrá que esperar a que los técnicos concluyan las inspecciones para que todos nos quedemos tranquilos ”, ha precisado Moreno.

Por el momento, las autoridades mantienen activa la situación operativa 1 del Plan ante el Riesgo Sísmico y continúan supervisando tanto el terremoto principal como las réplicas registradas en el área metropolitana de Granada.