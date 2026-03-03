Una lluvia de meteoros se aproxima y ya tiene fecha marcada en el calendario astronómico. Este mes alcanzará su máximo uno de los fenómenos previstos dentro del calendario celeste que se extiende desde el equinoccio de marzo hasta el solsticio de junio. Según el sitio web de astronomía, Starwalk Space, entre marzo y junio se producirán seis máximos de lluvias de meteoros, incluidas las conocidas Líridas y las Eta Acuáridas. La primera en alcanzar su pico será la Gamma Normids, una lluvia débil pero con condiciones favorables de observación este año. El Instituto Geográfico Nacional de España (IGN) ha explicado que se denomina meteoro al fenómeno que se produce cuando una partícula de materia, llamada meteoroide, penetra en la atmósfera terrestre a gran velocidad. La colisión con las moléculas del aire provoca su vaporización y genera una luminosidad visible desde la superficie. Estos destellos suelen durar apenas una fracción de segundo y se hacen visibles a unos 100 kilómetros de altura, aunque depende de la velocidad de penetración. Las partículas de entre una décima de milímetro y varios centímetros se consumen generalmente por encima de los 50 kilómetros. Solo algunos meteoroides de gran masa y consistencia sólida logran alcanzar el suelo, convirtiéndose en meteoritos. El organismo detalla que en determinadas épocas del año aumenta el ritmo de aparición de meteoros procedentes de una misma región del cielo, denominada radiante. Cuando esto ocurre, se habla de lluvia de meteoros, fenómeno asociado a los restos que dejan los cometas al cruzar la órbita terrestre en sus sucesivos pasos cerca del Sol. El 14 de marzo se producirá el máximo de las Gamma Normids, activas del 25 de febrero al 28 de marzo. Durante su pico se espera una media de 6 meteoros por hora, mientras que el resto del periodo de actividad registra alrededor de 3 por hora. El radiante de esta lluvia se sitúa en la constelación de Norma y su mejor visibilidad se da en el hemisferio sur. No obstante, en 2026 el máximo coincidirá con una Luna creciente iluminada al 24%, cuya luz débil no dificultará significativamente la observación. Entre marzo y junio se sucederán otros cinco máximos. De acuerdo con la información disponible, las Líridas de abril ofrecerán la mejor oportunidad de observación, ya que su pico tendrá una iluminación lunar del 34%, lo que permitirá condiciones relativamente favorables frente a otras lluvias afectadas por el brillo de la Luna o por su baja actividad. Desde National Geographic han recomendado observar estos fenómenos desde zonas alejadas de la contaminación lumínica o en espacios naturales certificados como Reservas Starlight, reconocidos por la pureza de sus cielos y su labor de divulgación astronómica. En ese sentido, los lugares más recomendados para contemplar la lluvia de meteoros en España son los siguientes: