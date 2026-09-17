Crisis migratoria | El Gobierno habilita un campamento para acoger a 1700 personas en Ceuta.

El Gobierno español ha celebrado este jueves la decisión de la Audiencia Nacional de rechazar la medida cautelarísima solicitada por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) para paralizar la puesta en marcha de un campamento de acogida en el puerto de Ceuta. Según fuentes del Ejecutivo, el dispositivo tendrá capacidad para 1700 migrantes y permitirá avanzar con el alojamiento provisional de las personas que permanecen en la ciudad autónoma.

Las mismas fuentes han destacado la rapidez de la autorización y han señalado que los terrenos del puerto son los más idóneos para instalar el campamento y que cuentan con todas las garantías de seguridad. La Audiencia Nacional considera que existen razones de interés general que justifican la ocupación temporal de dos parcelas del puerto por parte del Ministerio de Transportes para habilitar los recursos de acogida.

La Audiencia Nacional avala el campamento de migrantes en Ceuta

En el auto, al que ha tenido acceso EFE, los magistrados rechazan la paralización solicitada por el SUP y consideran que concurren razones de interés general para que el Ministerio de Transportes autorizara la ocupación temporal de una parte del puerto de Ceuta.

La medida se refiere a una orden de Transportes del pasado 5 de septiembre que contempla “l a utilización de aproximadamente 16.000 metros cuadrados de la ampliación de Poniente del Puerto de Ceuta, para la instalación de un dispositivo temporal de acogida de personas migrantes, con capacidad aproximada de un millar de personas ”.

La Audiencia Nacional señala además que serán las disposiciones que adopte el Ministerio del Interior las que determinen las condiciones de seguridad tanto para los agentes como para los propios migrantes.

El Gobierno de España toma posesión del puerto de Ceuta para albergar un millar de inmigrantes. Fuente: EFE reduan

Ángel Víctor Torres celebra la decisión como “una magnífica noticia”

El ministro de Política Territorial y coordinador del Gobierno para la crisis de Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha celebrado desde la ciudad autónoma la resolución judicial. En un vídeo remitido a los medios, ha definido la decisión como “una magnífica noticia”.

“Nos permite filiarlos para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país”, ha explicado Torres, en referencia a los trámites administrativos que se realizan con los miles de migrantes que accedieron a Ceuta a nado a finales de julio.

Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ordenó utilizar el puerto de Ceuta para instalar el campamento, ha reaccionado en la red social X a la última hora de EFE sobre el auto judicial y ha considerado que es: “Una buena noticia que nos permite seguir avanzando contra viento y marea”.

El ministro de Política Territorial y coordinador del Gobierno para la crisis de Ceuta, Ángel Víctor Torres. Fuente: EFE Laura Rincón

Decenas de migrantes se acercan a las playas ante el posible traslado

La decisión judicial se conoce mientras decenas de migrantes marroquíes que permanecen en las calles de Ceuta se han acercado durante las últimas horas a los asentamientos de las playas del Trampolín y de Benítez ante la posibilidad de ser trasladados al nuevo campamento del muelle de Poniente.

Según ha comprobado EFE y han confirmado fuentes policiales, algunos de ellos recibieron avisos a través del teléfono móvil de otros compatriotas que llevan varias semanas en estos asentamientos. Los migrantes están siendo informados de que, para ser reubicados, deben encontrarse en estos espacios de las playas.

Por este motivo, ha aumentado la llegada de personas que permanecían en otros puntos del litoral, en viviendas o en el monte. El traslado se produce después de que la Audiencia Nacional haya rechazado la medida cautelarísima del SUP, que pretendía suspender la puesta en marcha del dispositivo de acogida hasta que se acreditaran las condiciones de seguridad.