Este martes se ha celebrado el Space Debate Europe, un foro dedicado al presente y futuro de la política espacial del continente, organizado por el European Space Policy Institute, la Agencia Espacial Europea y Eurisy, junto a la Agencia Espacial Española.

En el encuentro, celebrado con la participación de representantes de la Agencia Espacial Europea (ESA), Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, defendió que el país atraviesa un momento de expansión en esta industria gracias al incremento de la inversión y al desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas, de acuerdo a lo publicado por la agencia EFE.

Además, destacó que España está generando oportunidades para empresas innovadoras y reforzando su papel dentro de la estrategia europea.

En este sentido, Morant aseguró: “ España está viviendo una fuerte consolidación del sector espacial , con más ambición que nunca y con una nueva posición en la política espacial europea ”.

España refuerza su posición en la Agencia Espacial Europea

Morant atribuyó este avance a una “clara decisión política” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de impulsar “la mayor apuesta en el sector espacial en toda nuestra historia”. La ministra recordó que España ha aumentado significativamente su contribución económica a la ESA, hasta convertirse en la cuarta potencia financiadora de la organización, junto a Alemania, Francia e Italia.

Este crecimiento, según explicó, ha permitido que el país gane peso en la definición de las políticas espaciales europeas. En este contexto, el director general de la ESA, Josef Aschbacher, destacó “el papel cada vez más ambicioso que desempeña España en el ámbito espacial en Europa” y afirmó que el país es una nación espacial “muy importante” y uno de los “principales contribuyentes” al ecosistema europeo.

La sede principal de la Agencia Espacial Europea en París, Francia. Wikipedia

Los nuevos astronautas españoles y el impulso al talento científico

Morant también puso en valor la incorporación de Pablo Álvarez y Sara García, los dos nuevos astronautas españoles seleccionados por la ESA tras tres décadas sin representantes nacionales en este ámbito. Según la ministra, ambos son “ dos ejemplos del talento de una nueva generación que vuelve a situar la exploración espacial entre las aspiraciones de nuestros jóvenes, y que representan mejor que nadie el rigor, la tenacidad y la ambición con la que España mira al espacio ”.

El refuerzo del sector, añadió, no solo está vinculado a la investigación y la exploración, sino también a la creación de empleo cualificado y al desarrollo de empresas tecnológicas capaces de competir a escala internacional.

La ESA incorpora dos nuevos astronautas españoles. (Fuente: Shutterstock)

El espacio gana peso en seguridad, comunicaciones y autonomía estratégica

Durante el debate, Morant subrayó que el espacio es “ciencia y exploración, pero también comunicaciones, seguridad, actividad económica” y que, en el actual contexto internacional, “contribuye a nuestra autonomía estratégica y la seguridad de nuestras sociedades democráticas”.

Aschbacher coincidió en que Europa afronta un entorno geopolítico “cada vez más incierto”, marcado por conflictos, amenazas cibernéticas, desinformación e inseguridad energética. En ese escenario, señaló que los sistemas espaciales son fundamentales para disponer de capacidades independientes de observación, navegación, comunicaciones y gestión de emergencias.

“Ante estos retos, el espacio no es una opción, sino una cuestión estratégica”, afirmó el director general de la ESA, quien añadió que las decisiones que tome Europa en este ámbito condicionarán “su seguridad, su resiliencia y su prosperidad en el futuro”.

La sostenibilidad y las infraestructuras espaciales, claves para las próximas décadas

El director de la Agencia Espacial Española (AEE), Juan Carlos Cortés, remarcó que el espacio “es esencial” para los ciudadanos y que en los próximos años será “la columna vertebral de la sociedad”.