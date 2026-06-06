Seguir al papa León XIV por toda España cuesta tanto como unas vacaciones: cuánto debe gastar un fiel para acompañarlo de Madrid a Canarias

La visita del papa León XIV a España ya está en marcha. El Pontífice aterrizó este sábado 6 de junio en Madrid y permanecerá en el país hasta el 12 de junio, con actividades programadas en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife.

Miles de fieles participan en los actos organizados durante la gira. Sin embargo, quienes quieran acompañar al Papa durante todo el recorrido deberán afrontar un gasto considerable. Una simulación realizada a partir de precios actuales de transporte, alojamiento y manutención muestra que el coste total puede ser similar al de unas vacaciones de verano dentro de España.

Cuánto cuesta seguir al papa León XIV por España desde Madrid hasta Canarias

La agenda del viaje del papa León XIV obliga a recorrer más de 3000 kilómetros en apenas una semana. Tras los actos en Madrid, la gira continúa en Barcelona y posteriormente se traslada a Canarias, donde León XIV visitará Gran Canaria y Tenerife.

Para calcular cuánto cuesta seguir al Papa por España, hay que sumar los principales gastos del recorrido. El trayecto entre Madrid y Barcelona en tren de alta velocidad puede rondar entre 40 y 90 euros. A ello se añade el desplazamiento entre Barcelona y Gran Canaria, que durante los días de la visita puede situarse entre 80 y 150 euros. El traslado entre Gran Canaria y Tenerife supone otros 40 a 100 euros.

Seguir al papa León XIV por toda España cuesta tanto como unas vacaciones: cuánto debe gastar un fiel para acompañarlo de Madrid a Canarias EFE

El alojamiento representa otra de las partidas más importantes. Un fiel que quiera asistir a todas las etapas del recorrido necesitará al menos seis noches fuera de casa. Con hoteles económicos o alojamientos básicos, el gasto puede situarse entre 270 y 480 euros. A ello hay que sumar entre 175 y 280 euros en comidas durante toda la semana , además de otros gastos de movilidad urbana.

Con estos valores, una persona que quiera acompañar al Pontífice en las cuatro etapas principales de la gira deberá destinar entre 700 y 1300 euros. La cifra puede aumentar en función de la disponibilidad hotelera y de la demanda generada por la visita del Papa a España.

¿A qué equivale el gasto de acompañar al Papa durante toda la gira?

Acompañar al papa León XIV durante toda su visita supone un desembolso similar al de unas vacaciones nacionales de una semana. El presupuesto necesario para completar el recorrido se acerca al coste de una escapada turística que incluya transporte, alojamiento y manutención en distintos destinos españoles.

La comparación permite poner en perspectiva el esfuerzo económico que requiere el viaje. Mientras la mayoría de los asistentes acudirá a los actos celebrados en su ciudad o comunidad autónoma, solo una parte de los fieles optará por desplazarse a todas las etapas previstas en la agenda oficial.

Para muchas familias, destinar entre 700 y 1300 euros a una sola actividad supone reservar una parte importante de su presupuesto anual de ocio . Por ese motivo, numerosos asistentes eligen participar únicamente en los actos más cercanos a su lugar de residencia.

La singularidad de esta gira radica en que combina cuatro destinos distintos en apenas siete días. Quienes decidan seguir al Pontífice de principio a fin no solo participarán en los encuentros religiosos, sino que también recorrerán algunos de los principales puntos turísticos y culturales incluidos en el itinerario.

El impacto económico de la visita del Papa a España

La llegada de miles de peregrinos a Madrid, Barcelona y Canarias también genera un importante movimiento económico. Hoteles, restaurantes, comercios y empresas de transporte registran una mayor actividad durante los días de la visita papal .

El efecto es especialmente visible en los sectores vinculados al turismo religioso, que suele movilizar a visitantes procedentes de distintos puntos de España y del extranjero. La ocupación hotelera y la demanda de servicios turísticos aumentan en torno a los grandes actos multitudinarios.

Además del impacto para los fieles que viajan para ver al Papa, la gira representa una oportunidad económica para las ciudades anfitrionas. El gasto realizado por los asistentes se distribuye entre alojamientos, restauración, transporte y actividades complementarias.

En ese contexto, la visita de León XIV trasciende el ámbito religioso. La movilización de miles de personas durante una semana convierte el recorrido del Pontífice en un acontecimiento con efectos visibles sobre la actividad económica de los destinos incluidos en su agenda.