El Vaticano confirmó el calendario oficial de la primera Semana Santa del papa León XIV, elegido en el cónclave de mayo de 2025. El programa muestra una combinación entre continuidad litúrgica y señales claras de un nuevo estilo pastoral en la conducción de la Iglesia Católica. El cambio más visible aparece en la celebración del Jueves Santo. El pontífice decidió recuperar una tradición histórica que había sido modificada por el papa Francisco durante su pontificado, una decisión que reabre el debate sobre la orientación simbólica de la Iglesia en una de las semanas más importantes del calendario cristiano. El Jueves Santo, que en 2026 se celebrará el 2 de abril, volverá a tener como escenario la Basílica de San Juan de Letrán, la catedral de Roma y sede episcopal del Papa. Allí León XIV presidirá la Misa de la Cena del Señor, una práctica que durante siglos representó el acto central de esa jornada. Durante doce años esta celebración tuvo otro formato. El papa Francisco eligió realizar el oficio fuera del Vaticano y trasladó el rito del lavado de pies a cárceles, centros de refugiados y establecimientos de menores. Ese gesto buscó mostrar una Iglesia cercana a los sectores más vulnerables. La decisión del nuevo pontífice marca una diferencia simbólica. El regreso de la misa a la catedral romana recupera un esquema litúrgico tradicional y reordena el lugar institucional de una de las ceremonias más importantes de la Semana Santa. A pesar de los cambios, el programa mantiene varios de los ritos más emblemáticos del calendario cristiano en Roma. El Viernes Santo seguirá con dos celebraciones centrales: la liturgia de la Pasión del Señor en la Basílica de San Pedro y el tradicional Viacrucis nocturno en el Coliseo. Este último acto conserva una fuerte carga histórica. El recorrido recuerda el martirio de los primeros cristianos y cada año convoca a miles de fieles en uno de los escenarios más simbólicos de la capital italiana. El calendario se completa con la misa del Domingo de Ramos el 29 de marzo en la Plaza de San Pedro y la celebración de Pascua el 5 de abril. Ese día el pontífice impartirá la bendición Urbi et Orbi desde el balcón central de la basílica vaticana, un gesto que representa el mensaje universal de la Iglesia para el mundo.