Los colegios electorales abren este 29N con una novedad histórica: los ciudadanos podrán identificarse por primera vez con el DNI digital. Imagen ilustrativa.

Los colegios electorales abren sus puertas este domingo 29 de noviembre a las 9:00 horas para recibir los votos de más de 38 millones de españoles convocados a las urnas en estas elecciones generales. La jornada llega con una novedad histórica: por primera vez, los ciudadanos podrán identificarse mediante el DNI digital para ejercer su derecho al voto.

En total, 38.616.949 españoles están llamados a participar en los comicios, de los cuales 35.953.542 residen en España y 2.663.407 viven en el extranjero. Los electores elegirán a los 350 diputados del Congreso y a los 209 miembros del Senado, que posteriormente deberán decidir quién será el presidente del Gobierno durante los próximos cuatro años.

Los colegios electorales permanecerán abiertos desde las 9:00 hasta las 20:00 horas. Durante ese tiempo, los miembros de las mesas comprobarán la identidad de los electores y verificarán que figuran en el censo antes de permitirles depositar sus papeletas para el Congreso y el Senado.

DNI digital: cómo podrán identificarse los españoles para votar este 29N

Estas elecciones serán las primeras en las que los ciudadanos podrán utilizar el DNI digital para acreditar su identidad ante las mesas electorales. Para ello, los colegios cuentan con dispositivos de lectura específicos que permitirán comprobar los datos de quienes hayan activado esta herramienta, informó la agencia de noticias EFE.

Según los datos difundidos por el Ministerio del Interior, más de 1.755.000 españoles tienen activado el DNI digital y podrán utilizarlo si así lo desean. La medida supone una novedad respecto a anteriores convocatorias electorales, aunque los votantes también podrán identificarse con los documentos habituales.

Un votante utiliza el DNI digital para ejercer su derecho al voto en las elecciones generales este domingo en un colegio electoral de Mérida. Fuente: EFE/ Jero Morales EFE

Más de 38 millones de españoles eligen a los nuevos diputados y senadores

Un total de 38.616.949 ciudadanos tienen derecho a participar en estas elecciones generales, las decimoséptimas celebradas durante el actual periodo democrático en España. Entre ellos se encuentran 1.615.034 jóvenes que han cumplido los 18 años desde los anteriores comicios, celebrados el 23 de julio de 2023, y que votarán por primera vez.

Para organizar la jornada se han habilitado 22.493 locales electorales en los que se han constituido 61.033 mesas. En ellas trabajarán 183.099 personas elegidas por sorteo en los ayuntamientos como presidentes y vocales, que recibirán una dieta de 75 euros por su participación.

En estos comicios se han presentado 895 candidaturas: 534 al Congreso, con 5197 candidatos entre titulares y suplentes, y 361 al Senado, con 5400 aspirantes. En total, concurren 7597 candidatos, de los cuales 3867 son hombres y 3730 mujeres, lo que representa el 49,1%. Además, por primera vez se elegirá de forma separada un representante para la isla de Ibiza y otro para la de Formentera en el Senado.

Más de 100.000 efectivos de seguridad y un operativo especial de Correos

La jornada electoral contará con un dispositivo de seguridad formado por más de 100.000 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De ese total, 50.373 pertenecen a la Guardia Civil, 30.036 a la Policía Nacional, 14.144 a las policías locales y 6174 a las policías autonómicas y unidades adscritas.

Los mayores despliegues se concentrarán en Andalucía, con 21.293 efectivos; Madrid, con 11.063; Cataluña, con 10.630; la Comunidad Valenciana, con 10.434, y Castilla y León, con 9782.

Por su parte, Correos ha puesto en marcha un dispositivo especial con más de 15.000 profesionales y 7400 vehículos para trasladar a las mesas electorales los votos emitidos por correo. En total, se han recibido en custodia 1.012.033 sufragios que serán entregados en los colegios correspondientes durante la jornada.

Los representantes de la Administración también estarán presentes para transmitir al Centro de Tratamiento de Datos la información sobre la constitución de las mesas, los avances de participación y los resultados provisionales del escrutinio, que comenzará una vez cierren los colegios electorales a las 20:00 horas.

Estas elecciones cuentan con un presupuesto de 243,4 millones de euros. Entre el material distribuido figuran 210.000 urnas, 86 millones de sobres y 930.000 manuales de instrucciones destinados a los integrantes de las mesas electorales.