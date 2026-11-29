Retrato del astronauta Neil A. Armstrong, comandante de la misión Apollo 11, que realizó el alunizaje, vestido con su traje espacial y con el casco sobre la mesa, delante de él. Detrás se observa una fotografía de gran tamaño de la superficie lunar.

Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la Luna, dejó una de las reflexiones más recordadas sobre la experiencia de observar nuestro planeta desde el espacio. “Aquella pequeña esfera, bonita y azul, era la Tierra”, aseguró. “Levanté el pulgar, cerré un ojo y mi dedo ocultó el planeta Tierra. No me sentí como un gigante. Me sentí muy, muy pequeño”, recordó el astronauta al describir lo que sintió al contemplar la Tierra desde la ventana de la nave espacial.

La frase fue recogida por la NASA en un artículo de Spinoff publicado en 2007, dedicado al impacto que produce observar el planeta desde el espacio. El testimonio de Armstrong permite conocer otra dimensión de la misión Apollo 11: más allá del logro histórico, la perspectiva de ver la Tierra desde el exterior también podía cambiar la forma de comprender nuestro lugar en el universo.

La reflexión de Neil Armstrong al observar la Tierra desde el espacio

Según publicó la NASA, Armstrong describió cómo la Tierra le pareció una pequeña esfera azul que podía ocultar con su propio pulgar. La imagen le hizo tomar conciencia de la dimensión del planeta y de su propia pequeñez frente a la inmensidad del espacio.

El organismo estadounidense atribuyó estas palabras a la experiencia del astronauta mientras miraba la Tierra desde una ventana de la nave. Por eso, el recuerdo no debe confundirse con una declaración realizada mientras caminaba sobre la superficie lunar.

La misión Apollo 11 marcó un hito en la exploración espacial y en la historia de la NASA. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Apollo 11: la misión que llevó al primer hombre a la Luna

Armstrong fue el comandante de Apollo 11, la misión de la NASA que consiguió el primer alunizaje tripulado. La nave despegó el 16 de julio de 1969 y llegó a la superficie lunar el 20 de julio, cuando el módulo Eagle se posó en el Mar de la Tranquilidad.

A las 22:56, hora del este de Estados Unidos, Armstrong descendió del módulo y se convirtió en la primera persona en pisar la Luna. Lo acompañó Buzz Aldrin, mientras Michael Collins permaneció en órbita lunar a bordo del módulo de mando, según la cronología oficial de la NASA.

Neil Armstrong, el astronauta que hizo historia en 1969

Nacido en Ohio en 1930, Armstrong fue piloto de la Armada estadounidense y piloto de pruebas antes de incorporarse al programa espacial. Su trayectoria culminó con Apollo 11, un acontecimiento que marcó un antes y un después en la exploración espacial.

Neil Armstrong murió el 25 de agosto de 2012, a los 82 años, pero su nombre quedó ligado para siempre a uno de los hitos más importantes de la exploración espacial. La NASA lo recuerda como el primer ser humano que caminó sobre la Luna, un acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia de los viajes espaciales.