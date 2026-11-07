El Instituto fija un límite para la suma de la edad del trabajador y el plazo del crédito.

La edad es uno de los factores que deben considerar quienes buscan solicitar un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Aunque el organismo no establece una edad máxima para iniciar el trámite, sí fija un límite que condiciona los años disponibles para pagar el financiamiento.

Esta regla depende de si la persona solicitante es hombre o mujer. Por eso, antes de elegir un crédito, es importante conocer cómo se calcula el plazo y hasta qué edad debe quedar liquidado.

¿Cuál es la edad máxima para un crédito Infonavit?

El Infonavit permite elegir plazos de entre uno y 30 años para pagar un crédito. Sin embargo, la suma de la edad del trabajador y el plazo seleccionado no debe superar el límite establecido por el Instituto .

La regla es diferente según el género de quien solicita el financiamiento:

Hombres: la edad más el plazo del crédito no debe superar los 70 años.

Mujeres: la edad más el plazo no debe superar los 75 años.

Por ejemplo, un hombre de 50 años podría elegir un plazo de hasta 20 años, mientras que una mujer de la misma edad podría acceder a uno de hasta 25 años.

Para calcular la edad límite, la suma de la edad del trabajador y el plazo seleccionado no debe superar el límite establecido por el Instituto. Fuente: Shutterstock Shutterstock

En ambos casos, el plazo debe ajustarse para respetar el límite correspondiente.

Esto significa que, conforme aumenta la edad del solicitante, disminuyen los años disponibles para liquidar el financiamiento.

¿Qué otros factores considera el Infonavit para otorgar un crédito?

La edad no es el único elemento que interviene en las condiciones del financiamiento.

El monto que puede obtener cada trabajador también depende de factores como su salario, el ahorro acumulado en la Subcuenta de Vivienda y su historial laboral.

Además, los créditos del Infonavit pueden destinarse a distintos objetivos relacionados con la vivienda, como comprar una casa, adquirir un terreno o realizar mejoras en un inmueble.