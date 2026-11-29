Excavaciones en el interior de la cueva de Baxian, al sur de China, donde los investigadores recuperaron restos humanos de hace más de 180.000 años.

Un equipo internacional de investigadores encontró nueve dientes humanos de entre 184.000 y 324.000 años de antigüedad en dos cuevas del sur de China. El descubrimiento aporta nuevas evidencias sobre la evolución humana y cuestiona las teorías que durante décadas explicaron cómo vivían nuestros antepasados.

Los resultados de la investigación, publicados el pasado 18 de noviembre en la revista científica Nature, confirman que ocho de las nueve piezas dentales pertenecían al Homo erectus, una de las especies humanas más longevas de la historia.

Hasta ahora, la comunidad científica asociaba principalmente a estos homínidos con paisajes abiertos, sabanas y bosques poco densos. Sin embargo, los restos recuperados en China revelan que también tenían la capacidad de sobrevivir en selvas tropicales, una habilidad que durante años se atribuyó exclusivamente a los humanos modernos.

¿Qué encontraron los investigadores en las cuevas de China?

El hallazgo tuvo lugar en las cuevas de Baxian y Naxian, situadas a unos 15 kilómetros de distancia en la región de Guangxi, al sur de China. En ambos yacimientos, los especialistas recuperaron piezas dentales humanas y más de 18.000 fósiles de mamíferos, entre ellos primates, elefantes y rinocerontes.

Los nueve dientes humanos fósiles recuperados en las cuevas de Baxian y Naxian, junto con las imágenes de su estructura interna. Fuente: Kira Westaway / Universidad de Macquarie, vía Scimex

Para determinar la antigüedad de los restos, los investigadores emplearon cinco técnicas de datación diferentes y analizaron tanto los dientes como los sedimentos y las formaciones minerales de las cuevas. Los resultados constituyen la evidencia más reciente del Homo erectus en China continental identificada y datada con seguridad hasta el momento.

Además, una de las nueve piezas dentales presentó características distintas a las del Homo erectus. Este detalle apunta a la posible presencia de otros linajes humanos en la misma región durante el Pleistoceno medio.

¿Por qué este descubrimiento cambia lo que sabíamos sobre la evolución humana?

El análisis de la composición química del esmalte dental permitió reconstruir las condiciones ambientales en las que vivieron estos antiguos humanos. Los resultados indican que obtenían alimentos y agua en ecosistemas tropicales de vegetación densa, donde la búsqueda de recursos y los desplazamientos resultaban especialmente complejos.

Asimismo, las concentraciones de estroncio presentes en los dientes sugieren que algunos individuos recorrieron grandes extensiones de territorio durante su infancia. Los investigadores incluso consideran la posibilidad de que alcanzaran zonas del actual norte de Vietnam.

El descubrimiento también obliga a reconsiderar las teorías sobre la extinción del Homo erectus. Durante décadas, la expansión de las selvas tropicales se consideró una de las posibles causas de su desaparición en la isla indonesia de Java. Sin embargo, las nuevas evidencias revelan que esta especie poseía una capacidad de adaptación mucho mayor de la que se creía y abren nuevos interrogantes sobre las circunstancias que provocaron su extinción definitiva.