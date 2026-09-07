El mercado inmobiliario continúa incrementando el costo de la vivienda tradicional y un número creciente de individuos se orienta hacia las casas prefabricadas como una alternativa viable.

Lo que en el pasado era considerado una opción secundaria, ahora constituye una de las tendencias más robustas del ámbito residencial, favorecida por su rapidez de instalación, precios asequibles y la flexibilidad que proporcionan en comparación con la construcción convencional.

Casa china prefabricada

La casa prefabricada y plegable de Amazon que cuesta menos que medio año de renta en CDMX

En este contexto, resalta una propuesta específica: una casa prefabricada plegable de dos niveles disponible en Amazon con un precio base de 122,000 pesos.

Este valor corresponde aproximadamente a menos de seis meses de renta en la Ciudad de México, donde el promedio de alquileres oscila entre 21,000 y 22,000 pesos mexicanos mensuales, según el portal inmuebles24.

Venden casas chinas prefabricadas de acero con seis habitaciones Amazon

Una casa plegable: fácil de transportar, lista para habitar

El diseño de esta vivienda se fundamenta en una premisa funcional: aprovechar el espacio al máximo durante el traslado, al mismo tiempo que ofrece una amplia superficie habitable una vez instalada.

Su sistema plegable permite ser compactado para el transporte y expandirse adecuadamente en el lugar de destino.

La estructura cuenta con dos niveles y está diseñada para facilitar tanto el montaje como la instalación en diversas condiciones de terreno. Una vez desplegada, tiene la capacidad de funcionar como vivienda principal, residencia secundaria, alojamiento turístico o construcción auxiliar en fincas y predios rurales.

De dos a seis dormitorios, adaptados a las necesidades de cada proyecto

El fabricante ofrece versiones de 20 y 40 pies, con distintas opciones de distribución interior para adaptarse al terreno y a las necesidades de cada usuario.

Uno de los puntos más destacados de esta propuesta es la posibilidad de personalizar su distribución. La vivienda puede configurarse con:

entre dos y seis dormitorios

contar con sala de estar

baño

cocina.

Su arquitectura modular permite también pensar a futuro ya que los espacios pueden ampliarse o modificarse conforme cambien las necesidades de sus propietarios.

Y si el proyecto lo requiere, la estructura puede desmontarse y trasladarse a otro lugar, algo que ninguna construcción tradicional permite.

Las aplicaciones de esta casa prefabricada trascienden el ámbito estrictamente habitacional.

Entre los destinos más comunes se incluyen los alojamientos turísticos, las instalaciones agrícolas, los espacios de trabaj en áreas rurales y las soluciones temporales para obras o proyectos empresariales.