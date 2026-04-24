Las ciudades cambian incluso en sus direcciones más reconocidas. Muchos locales emblemáticos terminan adaptándose a nuevas necesidades comerciales, al avance del consumo de proximidad y a los hábitos diarios de los vecinos. Lo que durante años representó una etapa puede asumir después una función completamente distinta. Eso ocurrirá con el primer Zara de la historia, situado en la calle Juan Flórez de La Coruña. Tras su cierre, el espacio donde nació en 1975 la marca insignia de Inditex ya tiene relevo confirmado: será ocupado por un supermercado Dia, una de las cadenas con mayor implantación en España. El local abrió sus puertas el 9 de mayo de 1975 y supuso el inicio de una empresa que décadas después se convertiría en uno de los mayores grupos textiles del mundo. Aquella tienda original estaba ubicada en una de las arterias comerciales de La Coruña y marcó el comienzo de la expansión de Zara en España y en el exterior. El cierre del establecimiento se enmarca en la estrategia de Inditex de concentrar operaciones en tiendas más grandes, eficientes y conectadas con la venta online. La compañía mantiene presencia en la zona con otros espacios de mayor tamaño y formatos adaptados al actual modelo comercial. Además del valor empresarial, el inmueble conserva una fuerte carga simbólica para La Coruña, ciudad estrechamente ligada al crecimiento de Inditex y al recorrido profesional de Amancio Ortega. La cadena Dia instalará en el inmueble un supermercado urbano de proximidad. Según las informaciones publicadas, contará con una superficie comercial cercana a los 300 metros cuadrados, pensada para compras rápidas, productos básicos y atención diaria al cliente. La operación refuerza la apuesta de la empresa por locales céntricos en barrios consolidados, donde existe tránsito peatonal constante y demanda estable. En ese tipo de ubicaciones, las cadenas de alimentación buscan combinar cercanía, rapidez y surtido ajustado. La apertura permitirá ampliar la red gallega de la compañía y supondrá nuevas incorporaciones laborales vinculadas al funcionamiento del establecimiento. Por el momento, no se ha comunicado una fecha oficial definitiva de inauguración. Las informaciones publicadas señalan que el cambio requerirá obras de adaptación interior para convertir el antiguo espacio textil en un supermercado ajustado a la normativa vigente y al nuevo diseño comercial. El exterior del inmueble seguirá ocupando una ubicación estratégica en Juan Flórez, una de las calles más conocidas de La Coruña. La actividad continuará en el local, aunque con un perfil completamente distinto al que tuvo durante décadas. Con este movimiento, una dirección clave en la historia del comercio español deja atrás su pasado ligado a la moda y entra en una etapa centrada en el consumo cotidiano y la compra de cercanía.