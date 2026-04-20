La competencia entre cadenas de alimentación sigue creciendo en España. El precio, la cercanía y los horarios amplios pesan cada vez más en la decisión de compra de los consumidores, especialmente en grandes núcleos urbanos donde cada nueva apertura mueve clientes y ofertas. En ese escenario, Dia confirmó la apertura de una nueva tienda en Leganés, dentro de la Comunidad de Madrid. La compañía continúa así su plan de crecimiento en 2026 y refuerza su presencia en una de las zonas con mayor densidad comercial del país, según informó la propia empresa. El nuevo supermercado Dia está situado en Plaza de España 5, una ubicación céntrica dentro de Leganés. El establecimiento cuenta con cerca de 300 metros cuadrados de superficie comercial y un surtido superior a las 3500 referencias, con presencia destacada de productos frescos y marcas habituales de la cadena, según detalló la empresa. Con esta inauguración, la empresa alcanza las 16 tiendas en Leganés y cerca de 480 locales en toda la Comunidad de Madrid. La cifra confirma la relevancia estratégica que tiene la región para la compañía, que sigue apostando por el modelo de supermercado de proximidad frente a formatos más grandes. Además, la nueva apertura incorpora ocho puestos de trabajo de nueva creación, un dato que acompaña la expansión de la cadena en distintos municipios madrileños. La inauguración llega acompañada de promociones especiales para captar clientes desde el primer día. Según informó la compañía, durante el primer mes habrá un 25% de descuento en secciones como fruta, verdura, panadería y bollería. A esa campaña se suma un 5% adicional para los usuarios de Club Dia en todas sus compras durante las primeras cuatro semanas. Ese importe se acumula en el monedero digital de la aplicación oficial y puede utilizarse en futuras compras. Las promociones de lanzamiento se han convertido en una herramienta habitual del sector. En barrios con fuerte competencia, las cadenas buscan atraer tráfico desde la apertura y consolidar una base estable de clientes en poco tiempo. Este nuevo supermercado Dia abrirá de lunes a sábado de 9.00 a 21.30 horas. Los domingos funcionará de 10.00 a 20.00 horas, una franja amplia que apunta tanto a compras rápidas entre semana como a reposiciones del fin de semana, según publicó Food Retail. La dirección oficial es Plaza de España 5, en Leganés, una zona con gran circulación peatonal y buena conexión con el resto del municipio. Esa ubicación puede convertir al nuevo local en uno de los puntos comerciales más transitados del área. La apertura también encaja en el plan nacional de crecimiento de Dia, que prevé superar las 100 nuevas tiendas en España durante 2026. Para los consumidores, eso se traduce en más competencia, más promociones y mayor oferta en la compra diaria.