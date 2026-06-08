En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este lunes, 8 de junio de 2026, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 73.899,79 euros. El valor de apertura refleja una variación del 0 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Bitcoin y el euro ha mostrado una tendencia negativa en los últimos dos días. Esto indica que su valor ha disminuido, lo que sugiere una posible reacción del mercado ante factores económicos adversos.

Bitcoin registró un descenso del -0.67% en la última semana y una variación anual del -44.83%, lo que refleja una evolución a la baja y una rentabilidad negativa en ambos horizontes. Aunque el movimiento semanal es moderado, no compensa la fuerte caída acumulada en el último año, evidenciando la elevada volatilidad e incertidumbre del activo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin ha sido del 43.27 %, lo que indica un comportamiento inestable con muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 35.56 %.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 70.749,8 euros.