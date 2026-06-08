En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este lunes, 8 de junio de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 49,97 euros. El valor de apertura refleja una variación del 0 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Litecoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto indica que los inversores están optimistas y el valor de ambos activos está en aumento.

En el último año, Litecoin se ha depreciado -60.05%, lo que implica una fuerte pérdida de valor y rentabilidad negativa para los inversores de largo plazo; además, el descenso de la última semana de -8.8% refuerza la presión bajista reciente. En conjunto, la evolución sugiere debilidad persistente y retornos negativos en ambos horizontes temporales.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana, con un 35.61%, es menor que la volatilidad anual del 52.75%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 49,3 euros.