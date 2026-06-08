El mercado inmobiliario español atraviesa uno de los ciclos alcistas más intensos de los últimos años. Tras la pandemia, la combinación de una oferta insuficiente, el aumento de la demanda, el crecimiento de la población en grandes ciudades y zonas turísticas, y la escasez de vivienda nueva provocó una escalada sostenida de los precios.

La situación se ha convertido en uno de los principales problemas económicos y sociales del país, especialmente desde 2022, cuando el encarecimiento comenzó a acelerarse pese a la subida de los tipos de interés.

Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman que la tendencia continúa. Durante el primer trimestre de 2025, el precio de la vivienda registró un aumento interanual del 12,9% a nivel nacional, aunque con importantes diferencias entre comunidades autónomas.

Aragón y Murcia encabezaron las subidas con un incremento del 15,6 %, mientras que Cataluña, Navarra y el País Vasco registraron los avances más moderados.

¿Qué comunidades lideran el aumento del precio de la vivienda?

INFOGRAFÍA 1: “Dónde más subió vs. dónde menos aumentó la vivienda"

Aragón y Murcia compartieron el primer puesto entre las regiones con mayor encarecimiento de la vivienda durante los últimos doce meses, ambas con una subida del 15,6%. Detrás se ubicaron Castilla y León, con un aumento del 14,9%, y Asturias, Comunidad Valenciana y La Rioja, que alcanzaron el 14,3%.

En el extremo opuesto aparecieron País Vasco, Cataluña y Navarra, que registraron incrementos del 10,3%, 10,5% y 10,5%, respectivamente. Aunque estas cifras siguen siendo elevadas, muestran una evolución significativamente más moderada que la observada en otras zonas del país.

¿Por qué la vivienda nueva muestra comportamientos tan diferentes según la región?

INFOGRAFÍA 2: “La sorpresa de la vivienda nueva”

La vivienda nueva protagonizó algunas de las mayores diferencias del informe. Canarias registró una subida trimestral del 10 %, un dato excepcional que la situó muy por encima de la media nacional, que se ubicó en el 3,5%. El archipiélago prácticamente duplicó el crecimiento observado en Aragón, segunda comunidad con mayor incremento trimestral de este segmento.

Cataluña, Andalucía y País Vasco también mostraron avances destacados, mientras que Madrid y Murcia se mantuvieron por debajo del 2%. El caso más llamativo fue Extremadura, que registró una caída del 0,4% y se convirtió en la única comunidad autónoma con un dato negativo en toda la estadística de vivienda nueva.

En términos interanuales, Canarias volvió a liderar el ranking con un aumento del 12%, seguida por Aragón y Asturias, ambas con una subida del 11,6%. Por el contrario, Baleares, País Vasco y Navarra presentaron los incrementos más moderados en este segmento.

¿Cuáles fueron los principales récords que dejó el informe?

Más allá de las tendencias generales, los datos del INE dejaron varios registros destacados. Aragón y Murcia compartieron la mayor subida anual total de la vivienda, con un incremento del 15,6%, mientras que Ceuta registró el mayor aumento trimestral, con un 5,7%.

INFOGRAFÍA 3: “Los récords del informe” Representación creada con IA - El Cronista

Canarias concentró dos de los principales récords del informe: la mayor subida trimestral de vivienda nueva, con un 10%, y el mayor incremento anual de este segmento, con un 12%. Por su parte, Aragón encabezó el encarecimiento de la vivienda usada, con una subida interanual del 16,4%.

El único dato negativo de toda la estadística correspondió a Extremadura, donde el precio de la vivienda nueva descendió un 0,4% durante el trimestre.