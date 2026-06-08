En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

Este lunes, 8 de junio de 2026 en España, la cotización del Bitcoin Cash y el euro es de 245,38 euros, cifra que refleja una variación del -7,29% en comparación con el día pasado.

El precio del Bitcoin Cash y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto indica un incremento en su valor, sugiriendo una recuperación en el mercado.

En la última semana, Bitcoin Cash retrocedió un 13.04%, en línea con una tendencia bajista más amplia que lo lleva a acumular un descenso del 62.67% en el último año. Esta evolución se traduce en una rentabilidad negativa para quienes han mantenido la posición en ese periodo, reflejando alta volatilidad y presión vendedora persistente y señalando un entorno desafiante para recuperaciones sostenidas.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash, con un 122.95%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 54.76%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 243,2 euros.