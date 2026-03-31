La rentabilidad de Inditex alcanzó un récord histórico en 2025 y consolidó al grupo como uno de los más eficientes del mundo. El desempeño no solo redefine el sector textil, sino que refuerza la posición de Amancio Ortega como una de las mayores fortunas globales. El grupo logró un margen neto del 15,6%, el más alto de su historia, con cifras que ya compiten con las grandes firmas del lujo internacional. Detrás de este resultado hay un modelo que Ortega impulsó desde sus inicios y que hoy, bajo nuevas generaciones, mantiene su lógica: control, velocidad y adaptación constante. La rentabilidad de Inditex no solo lidera el fast fashion, sino que supera a compañías del lujo. Firmas como Louis Vuitton cerraron con un 13,8%, mientras Kering cayó al 4,9%. En paralelo, el grupo alcanzó ventas de 39.864 millones de euros y un beneficio de 6220 millones, superando en conjunto a varios competidores. Este rendimiento consolida a Inditex como un caso único: una compañía de gran escala con márgenes propios de segmentos premium. Para Amancio Ortega, principal accionista, estos resultados se traducen en dividendos millonarios y en el fortalecimiento de su posición entre las mayores fortunas del mundo. La rentabilidad de Inditex se explica por un modelo construido durante décadas. La compañía reforzó el control de costes y optimizó su cadena de suministro. También avanzó hacia un posicionamiento más premium. Según McKinsey, “en el Reino Unido, Bershka ha reducido la proporción de referencias con un precio inferior a 25 libras en un 15% entre 2023 y 2025”. En paralelo, Zara elevó precios, lo que permitió mejorar márgenes sin perder volumen. Este giro estratégico marca distancia con plataformas de bajo costo y refuerza un modelo que responde a la visión original de Amancio Ortega. La rentabilidad de Inditex también se apoya en un cambio estructural. El grupo redujo su red de tiendas, pero aumentó su eficiencia. “Las ventas en los últimos tres años han crecido un 22% mientras que el número de tiendas se ha reducido un 6%”, explicó el consejero delegado Óscar García Maceiras. Las tiendas ahora funcionan como centros logísticos y puntos clave del sistema omnicanal, integrando ventas físicas y digitales. A esto se suma la inversión en tecnología. “La IA no es un proyecto aislado. Es una capacidad integrada que respalda tanto la eficiencia como la experiencia de nuestros clientes y empleados”. El impacto de Inditex trasciende el negocio textil. Amancio Ortega canaliza gran parte de los dividendos a través de Pontegadea, su brazo inversor. Esta estructura le permitió construir una cartera global con activos inmobiliarios y participaciones estratégicas en sectores como energía, telecomunicaciones e infraestructura. En 2026, el empresario se mantiene entre las mayores fortunas del mundo, con un patrimonio estimado en torno a los 148.000 millones de dólares.