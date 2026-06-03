El Ibex 35 celebra los resultados del primer trimestre publicados por Inditex. El gigante textil alcanzó unas ventas de 8.750 millones de euros, cifra que explica un crecimiento del 5,8%, porcentaje por encima de las previsiones de los analistas.

Otro elemento que muestra la magnitud del incremento lo encontramos al comparar ese número con el de un año atrás, cuando la facturación tuvo una suba de un 1,5%, lo que habla de un alza de prácticamente cuatro veces mayor.

En cuanto el beneficio neto creció un 5,4% hasta los 1.375 millones de euros. Aunque en este caso algo por debajo de lo pronosticado por el mercado.

El crecimiento de Inditex a partir de Zara para el trimestre. Shutterstock

El crecimiento de Inditex durante el trimestre

Tras resaltar la dueña de Zara que la ejecución del modelo de negocio en el trimestre fue positiva, la compañía destaca el crecimiento del margen bruto del 6,9% hasta los 5.359 millones de euros y se situó en el 61,2%, esto es 67 puntos básicos más frente al primer trimestre de 2025, hecho que lo posiciona como el mayor margen bruto de la historia de la cadena gallega en un primer trimestre.

Mientras el resultado operativo (Ebitda) creció un 7,3% hasta los 2.568 millones de euros, Ebit lo hizo un 7,0% hasta los 1.756 millones y el beneficio antes de impuestos se incrementó un 5,5% hasta los 1.762 millones con un margen antes de impuestos del 20,1%.

Otro elemento que destaca de la cuenta de resultados es el férreo control del gasto en todas sus líneas. Esta disciplina hace que muestre una evolución favorable. Los gastos operativos crecieron un 6,4%.

En tanto, la posición financiera neta fue de 10.796 millones de euros al final del primer trimestre de 2026. Al cierre del primer trimestre, Inditex opera 5.456 tiendas.

Las causas del crecimiento de Inditex

La empresa afirma que la flexibilidad y la capacidad de respuesta del negocio, junto con el suministro en proximidad y durante la temporada, permiten una rápida reacción a las tendencias de moda y refuerzan la posición de Inditex en el mercado.

“El crecimiento del Grupo se sustenta en la inversión continua en nuestra red de tiendas, los avances realizados en el canal de ventas online y las mejoras en las plataformas logísticas, con un claro enfoque en la innovación y la tecnología”, explica. Para enseguida añadir que inteligencia artificial está cada vez más integrada en la operación de la empresa.

Inditex tiene presencia en 215 mercados, con una baja cuota en cada uno de ellos y en un sector altamente fragmentado, por lo que la empresa que fundó Amancio Ortega y preside su hija, Marta, ve fuertes oportunidades de crecimiento.

El crecimiento prolongado de Inditex

“La optimización de las tiendas continúa y esperamos que esto genere una mayor productividad de las tiendas. El crecimiento del espacio bruto anual en 2026 se estima alrededor del 5%, acompañado por una contribución positiva del espacio a la venta en ese periodo y una fuerte venta online”, vaticina la compañía en el documento que acompaña la cuenta de resultados.

Por otra parte, a los tipos de cambio actuales, la textil anticipa un impacto divisa del -1% en las ventas en 2026, mientras espera un margen bruto estable de aproximadamente 50 puntos básico en este ejercicio.

Asimismo, y para seguir reforzando el crecimiento a largo plazo de Inditex, la dirección está ejecutando inversiones que la empresa estima en unos 2.300 millones de euros en 2026. Las inversiones, explica, se dedicarán principalmente a la optimización del espacio comercial, su integración tecnológica y la mejora de las plataformas online.

Los dividendos que pagará Inditex

Tal como se acordó en marzo de 2026, el consejo de administración de Inditex propondrá a la Junta General de Accionistas la aprobación de un dividendo de 1,75 euros por acción con cargo a los resultados del 2025, compuesto por un dividendo ordinario de 1,20 euros y un dividendo extraordinario de 0,55 euros por acción.

El dividendo se compone de dos pagos iguales de 0,875 euros por acción: el primero se abonó el 4 de mayo de 2026 y el segundo se realizará el 2 de noviembre de 2026, que se compone de 0,325 euros ordinario más 0,550 euros extraordinario.

La predicción para el segundo trimestre de 2026

De acuerdo a Inditex, las colecciones Primavera/Verano siguen teniendo muy buena acogida por parte de los clientes. Por caso, las ventas en tienda y online a tipo de cambio constante entre el 1 de mayo y el 1 de junio de 2026 crecieron un 11,5% respecto al mismo periodo de 2025 con un impacto positivo por efectos de calendario.

Por último, el consejo de administración propondrá al expresidente de Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri, como consejero independiente.