En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este lunes, 8 de junio de 2026 en España es de 1.966,18 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 1,25%.

El precio del Ethereum y del euro ha presentado una tendencia positiva en los últimos dos días. Esto indica un crecimiento en su valor en comparación con días anteriores.

La tendencia positiva sugiere un interés creciente en el Ethereum y la estabilidad del euro, lo que podría fomentar más inversiones en ambos activos.

En la última semana, Ethereum ha registrado un retroceso del -6.63%, prolongando una tendencia bajista que, en el último año, acumula una caída del -60.18%. Esta evolución sugiere una rentabilidad negativa tanto en el corto como en el largo plazo, reflejando alta volatilidad y presión vendedora; para los inversores que mantuvieron posiciones durante este periodo, el rendimiento habría sido mayoritariamente desfavorable.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Ethereum, con un 78.91 %, es significativamente mayor que su volatilidad anual del 56.05 %, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1.835,9 euros.