El gigante español de la moda, Inditex, se encuentra inmerso en una transformación significativa que redefine su modelo de negocio. En este contexto, su marca insignia, Zara, es la más afectada por este cambio estratégico que integra digitalización, sostenibilidad y el cierre de tiendas Zara en diversos países.

Durante el primer trimestre del ejercicio 2025, el grupo llevó a cabo el cierre neto de 136 tiendas en todo el mundo, en consonancia con su plan de optimización.

“Estamos consolidando una red comercial más eficiente y sostenible”, afirmaron fuentes de la compañía liderada por Amancio Ortega. España, Italia y Francia fueron algunos de los países más impactados por esta reestructuración.

En un entorno cada vez más competitivo, donde plataformas como Shein, Amazon o Zalando establecen un nuevo estándar, tiendas como Zara deben reevaluar su estrategia. La moda ya no se mide únicamente en metros cuadrados, sino en la capacidad de conectar con el cliente y satisfacer sus necesidades.

El movimiento busca concentrar operaciones en espacios más grandes y tecnológicos, al tiempo que potencia su canal online.

Motivos del cierre de tiendas Zara por Inditex

El cierre de 52 tiendas Zara forma parte de una estrategia orientada a “unificar la experiencia física y digital”. Inditex se propone la meta de brindar espacios más amplios, dotados de tecnología RFID y probadores inteligentes, así como también la implementación de un sistema logístico más eficiente.

Se despide la cadena de moda más amada del país: 130 tiendas cerraron definitivamente en todo el país y miles de empleados quedaron sin trabajo (foto: archivo).

Cierre de tiendas por rentabilidad y sostenibilidad, según la empresa

Asimismo, el grupo proyecta consolidar su presencia en línea, que en 2024 ya representaba más del 30% de sus ventas totales. Este enfoque híbrido, que combina tiendas experienciales y comercio electrónico, está orientando la expansión de la firma hacia nuevos formatos de consumo.

La decisión ha tenido un impacto significativo en las cifras del primer trimestre de 2025.

A pesar de los cierres, Inditex incrementó su beneficio neto en un 12%, impulsado por la reducción de costes fijos y el crecimiento del comercio electrónico.

“La transformación está generando resultados positivos más rápidamente de lo anticipado”, afirmaron desde el grupo. Los analistas subrayan que esta estrategia refuerza el liderazgo global de Inditex, a pesar del cierre de 136 tiendas de sus marcas en todo el mundo, en comparación con competidores como H&M y Uniqlo, quienes igualmente están reestructurando su organización comercial.

Oysho con 34 cierres, Zara Home con 21, Massimo Dutti con 20, Stradivarius con 10 y Bershka con 1. La excepción fue Pull&Bear, que registró dos nuevas aperturas.

Dividendo de Inditex: fechas clave y cómo cobrarlo

Inditex reafirma su compromiso con la retribución a los accionistas y ha comunicado el pago del dividendo complementario correspondiente al año 2025.

A continuación, se presenta el procedimiento para su cobro: