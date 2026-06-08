Pedro Sánchez comparecerá el 24 de junio en el Congreso tras las últimas causas judiciales que afectan al PSOE.

La Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados ha acordado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca ante el pleno de la Cámara el próximo 24 de junio para abordar la situación política tras las causas judiciales que afectan al PSOE, informó EFE.

Fuentes parlamentarias han concretado la fecha después de que el jefe del Ejecutivo presentara una solicitud de comparecencia, que se celebrará en el último pleno ordinario de este periodo de sesiones. Además, Sánchez también informará sobre los resultados del Consejo Europeo que tendrá lugar en Bruselas los días 18 y 19 de junio.

El Congreso fija la comparecencia para el 24 de junio

La intervención de Sánchez se producirá en el último pleno ordinario de este periodo de sesiones, después de que el propio presidente solicitara acudir a la Cámara.

El jefe del Ejecutivo pidió comparecer tras la actuación de agentes de la UCO en la sede socialista de Ferraz, donde requirieron información sobre la presunta trama liderada por la exmilitante socialista Leire Díez para boicotear investigaciones judiciales y policiales que afectaran al PSOE y al Gobierno.

Sánchez comparecerá el 24 de junio en el Congreso tras las últimas causas judiciales. EFE

Los partidos que apoyaron la investidura también pidieron explicaciones

Casi de forma simultánea a la solicitud presentada por Sánchez, registraron otra petición de comparecencia ERC, Podemos, BNG y Compromís, formaciones que respaldaron su investidura.

Durante su intervención, además de abordar la situación política derivada de las causas judiciales, el presidente del Gobierno dará cuenta de los resultados del Consejo Europeo que se celebrará en Bruselas los días 18 y 19 de junio.

Sánchez comparecerá el 24 de junio en el Congreso tras las últimas causas judiciales. Fuente: EFE Borja Sanchez-Trillo

Las citas judiciales y políticas previstas antes y después de la comparecencia

Para cuando Sánchez comparezca en el Congreso, ya habrá declarado en la Audiencia Nacional el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en la causa de Plus Ultra como presunto “vértice” de una trama de tráfico de influencias para beneficiar a la aerolínea.

Zapatero ha sido citado por el juez José Luis Calama para los días 17 y 18 de junio. Posteriormente, el sábado 27 de junio, el PSOE celebrará un Comité Federal, el máximo órgano del partido entre congresos.

La reunión no se celebra desde hace un año. Aquel último encuentro estuvo marcado por el caso Koldo, tras la dimisión de Santos Cerdán como secretario de Organización, y quedó eclipsado por el caso Salazar, dirigente socialista que abandonó sus cargos en Ferraz y en Moncloa por denuncias de acoso sexual contra él.