Dia incrementa sus ventas en España un 8,6% en 2025, mientras en el cuarto trimestre lo hace un 10,1%. (Fuente: DIA).

Supermercados Dia parece haber dejado atrás los nubarrones de ejercicios anteriores que ensombrecieron la viabilidad de su negocio.

Hoy avanzó los resultados de sus ventas en 2025, año en que facturó 5565 millones de euros en España, lo que explica un incremento del 8,6% en relación a doce meses atrás, y comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el balance correspondiente al cuarto trimestre de 2025 con un sólido desempeño operativo, logrando un crecimiento de las ventas totales del 10,1% interanual, hasta alcanzar los 1474 millones de euros.

La empresa explica que este resultado se apoya en un robusto crecimiento de las ventas comparables (LfL) del 7,7%, impulsado principalmente por un incremento del 5,6% en el volumen de ventas.

La compañía continúa acelerando su hoja de ruta de expansión, situándose por delante de los objetivos previstos. De octubre a diciembre, Dia España inauguró 36 nuevos supermercados de proximidad, elevando el total de aperturas anuales a 94. “Esta inversión”, destaca, “ compensó ampliamente la ejecución del plan de optimización de la red, que implicó el cierre de 38 tiendas durante el ejercicio ”.

Dia achaca el éxito de la estrategia implementada por la compañía en el excelente comportamiento de las categorías clave. Así, las ventas de productos frescos aumentaron un 15% interanual, “gracias a nuestra apuesta por la calidad y el origen local”.

Por otra parte, la oferta de productos de marca Dia de la máxima calidad a precios asequibles favoreció un crecimiento del 12% en esta categoría. Los clientes del Club Dia representaron el 57% del total de las ventas, lo que supone un incremento interanual del 10%, impulsado por un mayor número de clientes y un aumento del gasto medio.

Como resultado, Dia España continúa sobrepasando el crecimiento del mercado. Según los datos de Nielsen IQ, la compañía aumentó su cuota de mercado en 20 puntos básicos en el cuarto trimestre 2025 respecto al mismo periodo del año anterior, consolidando su liderazgo en el segmento de proximidad y su posición como cuarto operador nacional.

Argentina

En lo que hace a la filial del país sudamericano, los indicadores operativos confirman la estabilización del consumo alimentario. La compañía registró un crecimiento intertrimestral del 2,7% en el volumen de ventas comparables (LfL) en el 4T25 frente al 3T25, logrando además una ganancia de 50 puntos básicos de cuota de mercado respecto al 4T24 bajo esta misma métrica. Si bien la comparativa interanual aún refleja un descenso del 4,1%, la tendencia secuencial apunta a una clara estabilización tras los retos macroeconómicos de 2024 y la primera mitad de 2025.

“ Durante el año, se tomaron medidas decisivas para proteger la rentabilidad, incluyendo el cierre de 34 tiendas deficitarias. Esta optimización estratégica supuso una pérdida de volumen prevista del 1,9% en 4T25, pero con un impacto positivo directo en el margen operativo del negocio ”, reconoce en el informe enviado a la CNMV.

A nivel financiero, los resultados se vieron afectados por la depreciación interanual del 57% del peso argentino frente al euro en el cuarto trimestre, lo que resultó en una caída del 26,6% de las ventas brutas expresadas en euros (348 millones), a pesar de la mejora operativa.