Zara cerrará el local donde nació, lo que significa un cambio simbólico en la estrategia comercial de Inditex.

El supermercado más conocido del país cerró más de 15 tiendas como parte de su nueva estrategia

Adiós a la tienda de viajes más popular del país: más de 60 locales bajan la persiana

La marca Zara, insignia del gigante textil Inditex, vivirá un momento histórico este mes al despedir la tienda en la que todo comenzó. Tras casi 51 años de actividad ininterrumpida, el emblemático establecimiento fundacional bajará definitivamente sus persianas el 30 de enero, cerrando un capítulo crucial en la historia de la moda española.

Ubicada en la calle Juan Flórez de La Coruña, este pequeño local fue testigo del nacimiento de una marca que con el tiempo se convirtió en un emblema global del sector textil. La decisión refleja no solo un cierre simbólico, sino también la evolución de la estrategia comercial de una de las empresas más influyentes del mundo de la moda.

El primer establecimiento de Zara abrió sus puertas en 1975 y se convirtió en el punto de partida del crecimiento del grupo Inditex. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La historia histórica de la primera tienda de Zara

La primera tienda de Zara abrió sus puertas el 9 de mayo de 1975, cuando Amancio Ortega, fundador de la compañía junto a Rosalía Mera, decidió dar el salto de fabricante a minorista de moda con un local propio.

Durante cinco décadas, ese pequeño establecimiento de alrededor de 300 a 350 metros cuadrados fue un laboratorio de tendencias y un símbolo del desarrollo del concepto de “moda instantánea” que luego definiría a Zara. Aunque sus orígenes estaban ligados a la venta de colecciones limitadas con precios accesibles, el éxito de este modelo impulsó la expansión de tiendas por toda España y el mundo.

Hoy Zara opera miles de tiendas en más de 200 países, representando el corazón del grupo Inditex con una propuesta que combina rapidez, diseño y adaptación constante a las modas globales.

Por qué Inditex decidió cerrar este punto clave

La compañía ha explicado que el local ya no encaja con el modelo de tienda actual por su tamaño reducido y la falta de espacio para las tecnologías y experiencias integradas que caracterizan a los nuevos establecimientos de la marca.

En los últimos años, Inditex ha impulsado la apertura de tiendas de gran formato, con superficies amplias que permiten albergar colecciones completas de mujer, hombre y niño, así como espacios vinculados al canal online y experiencias interactivas. Este enfoque busca mejorar la eficiencia del espacio físico y responder a las nuevas expectativas de los consumidores.

El cierre no se atribuye a una crisis de ventas ni a un debilitamiento de la marca. Al contrario, la estrategia refleja una reorganización para optimizar la red comercial en sintonía con las tendencias globales del sector moda.

Qué ocurrirá después del 31 de enero

Aunque este cierre marca el final de un símbolo fundacional, no significa la desaparición de Zara en La Coruña ni en España. La compañía ya anunció que los 11 empleados que trabajaban en la tienda de Juan Flórez serán reubicados en otros establecimientos del grupo en la ciudad, evitando así despidos directos por este motivo.

Además, el 31 de enero, un día después del cierre, la firma abrirá un Zacaffé en la planta baja del establecimiento de la calle Compostela, a pocos minutos del local histórico. Este nuevo espacio funcionará como cafetería y punto de encuentro para los clientes, reafirmando la apuesta de la marca por experiencias que van más allá de la simple venta de prendas.

Conceptos similares ya están presentes en otros grandes mercados como Madrid, así como en ciudades de Asia, lo que subraya el interés de Inditex por fusionar retail y experiencia social en sus espacios físicos.

El legado cultural y económico de un emblema

La tienda original de Zara no solo era un punto de venta. Fue vista por generaciones como un referente de la moda española y como el lugar donde se inició una de las mayores historias de éxito empresarial del país.

El impacto cultural de este local se extiende más allá de La Coruña. La evolución de Zara desde ese primer establecimiento hasta convertirse en un fenómeno global redefinió las reglas del retail y la moda rápida, siendo fuente de inspiración para minoristas de todo el mundo.

La tienda fue reformada en 2025 como espacio conmemorativo por el 50º aniversario de su apertura en homenaje al origen de la marca y a su evolución global. EFE / Zara

Con su cierre definitivo, Inditex no solo pone fin a una etapa histórica, sino que inicia otra en la forma de entender la presencia física de sus marcas. A través de tiendas más grandes, espacios experienciales y una integración más profunda con el comercio digital, la empresa busca consolidar su posición en un mercado cada vez más competitivo.

En ese sentido, el 31 de enero no será solo una fecha de despedida. Será también un punto de inflexión que simboliza la transformación constante de un gigante de la moda global.