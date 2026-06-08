En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este lunes, 8 de junio de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,36 euros, cifra que refleja una variación del 2,12% en comparación con el día de ayer.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto indica que la demanda por Ripple ha aumentado, sugiriendo un interés creciente en el mercado.

La tendencia positiva sugiere un posible impulso alcista, lo que podría atraer a más inversores.

La cotización de Ripple muestra un desempeño negativo: en la última semana cayó -2.67%, señalando presión bajista reciente y en el último año acumula un descenso del -59.77%, lo que implica una rentabilidad claramente negativa para quienes han mantenido la posición a largo plazo; en conjunto, estos datos reflejan una tendencia desfavorable y elevada volatilidad.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana es del 53.22%, lo que es menor que la volatilidad anual del 56.04%. Esto significa que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,3 euros.