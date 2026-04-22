La moda cambia rápido y las grandes cadenas lo saben. Lo que funcionaba hace unos años ya no garantiza ventas en un mercado marcado por el comercio electrónico, las entregas rápidas y nuevos hábitos de consumo. En ese escenario, Inditex, dueño de Zara, activó una nueva fase de transformación global que incluye el cierre neto de más de 100 tiendas. El grupo apuesta por locales más amplios, tecnología en tienda y una integración total entre venta física y digital. Durante el primer trimestre del ejercicio 2025, Inditex registró un cierre neto de 136 tiendas a nivel global. La decisión forma parte de un plan de optimización con el que busca concentrar actividad en establecimientos con mejor ubicación, mayor tamaño y más capacidad operativa. Dentro del grupo, Zara sigue siendo la marca principal y una de las piezas centrales del nuevo modelo. El objetivo no pasa solo por reducir puntos de venta, sino por transformar cada tienda en un espacio más rentable y conectado con la web. La compañía lleva años impulsando un esquema en el que el cliente puede comprar online, recoger en tienda, devolver pedidos o consultar stock en tiempo real desde el móvil. El ajuste no afecta solo a Zara. Por marcas, el balance trimestral incluyó cierres netos en Oysho (34), Zara Home (21), Massimo Dutti (20), Stradivarius (10) y Bershka (1). La excepción fue Pull&Bear, que sumó dos aperturas netas. Este reparto muestra que el grupo no aplica una fórmula única. Cada cadena evoluciona según ventas, posicionamiento, demanda local y oportunidades inmobiliarias en cada país. También influye la competencia creciente de operadores como Shein, Amazon, H&M o Uniqlo, que presionan precios, tiempos de entrega y experiencia digital. Pese al cierre de tiendas, Inditex mejoró sus resultados y elevó su beneficio neto en torno al 12% en el periodo, apoyado en mayores ventas y eficiencia operativa. El dato refuerza la estrategia de vender mejor, no solo vender en más lugares. La empresa mantiene su apuesta por la venta online, que representa una parte cada vez más relevante de su facturación global. El modelo combina grandes tiendas físicas con servicios digitales integrados y logística rápida. Para los consumidores, el cambio puede traducirse en menos locales tradicionales y más tiendas insignia con tecnología avanzada. Para el sector, confirma que el negocio textil entra en una nueva etapa donde el tamaño ya no se mide por cantidad de persianas abiertas.