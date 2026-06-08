Lanzan descuentos para conocer “la ciudad de las luces”: El Corte Inglés ofrece un paquete para viajar a París por menos de 300 euros. (Fuente: Freepik)

París sigue siendo uno de los destinos más buscados por los viajeros que desean disfrutar de una escapada europea llena de historia, cultura y monumentos emblemáticos. Ahora, una nueva promoción permite visitar la conocida como “la ciudad de las luces” a un precio más accesible.

La agencia Viajes El Corte Inglés, con más de 50 años de trayectoria en el sector turístico, ha lanzado una oferta que incluye vuelo y alojamiento para disfrutar de cuatro días y tres noches en la capital francesa.

¿Qué incluye el paquete para viajar a París?

La propuesta contempla un viaje de 4 días y 3 noches en París con vuelo y hotel incluidos. El itinerario comienza con un vuelo hacia la capital francesa, donde los viajeros dispondrán de tres noches de alojamiento para recorrer la ciudad a su ritmo.

El paquete incluye billete de avión de ida y vuelta en clase turista desde Madrid y tasas aéreas, aunque estas pueden estar sujetas a posibles variaciones. Durante la estancia, los turistas podrán organizar libremente sus visitas y actividades.

Lanzan descuentos para conocer “la ciudad de las luces”: El Corte Inglés ofrece un paquete para viajar a París por menos de 300 euros. (Fuente: Freepik).

Los lugares imprescindibles para visitar en París

París ofrece algunos de los monumentos y atractivos turísticos más reconocidos de Europa. Entre las visitas recomendadas se encuentran:

La Torre Eiffel , símbolo de la ciudad y uno de los monumentos más visitados del mundo.

Un paseo por el río Sena para contemplar algunos de los principales edificios históricos de la capital francesa.

La catedral de Notre Dame , una de las joyas del arte gótico europeo.

Los famosos bulevares parisinos y sus zonas comerciales.

El Palacio de Versalles , situado a pocos kilómetros de la ciudad y considerado uno de los complejos palaciegos más impresionantes de Francia.

Disneyland Paris, ubicado a 32 kilómetros de la capital, donde los visitantes pueden disfrutar de las atracciones inspiradas en Mickey Mouse y otros personajes emblemáticos.

El Corte Inglés ha lanzado una oferta que incluye vuelo y alojamiento en París. El Corte Inglés

Precio de la oferta y cómo conseguir el descuento

La promoción está disponible desde 297 euros por persona en habitación doble. La oferta es válida únicamente para nuevas reservas y cuenta con plazas limitadas. Los descuentos ya están aplicados en el precio anunciado.

Por otro lado, quienes dispongan de la Tarjeta El Corte Inglés podrán financiar el viaje en tres meses, sujeto a la aprobación de Financiera El Corte Inglés y a las condiciones vigentes de financiación.