Sqrups, la cadena española de supermercados outlet especializada en productos de primeras marcas a precios muy reducidos, continúa su fuerte expansión en España. Recientemente inauguró un nuevo local en la capital, reforzando su presencia en una de las zonas más transitadas de la ciudad, y mantiene un ambicioso plan para alcanzar 170 tiendas operativas antes de que finalice el año 2026. La nueva tienda se encuentra en el Paseo de la Florida, 8, en el barrio de Príncipe Pío, una ubicación estratégica con alta densidad residencial y gran afluencia de viajeros y peatones. Inaugurada el 19 de febrero de 2026, esta apertura representa la quinta del año para la compañía y la decimoséptima en Madrid capital. El establecimiento cuenta con una superficie de 154 metros cuadrados, ideal para su formato de proximidad urbana que facilita compras rápidas y eficientes. La cadena se distingue por ofrecer alrededor de 1000 referencias diarias, renovadas constantemente: el 90% de los productos permanece en estantería menos de dos semanas. El surtido se centra en alimentación (no perecederos, bebidas y congelados) con un 85% del total, complementado por higiene, droguería y bazar. Todos los artículos provienen de stocks, excedentes de fabricación, cambios de envase o campañas finalizadas, pero siempre en perfecto estado de consumo. Gracias a esto, los clientes disfrutan de descuentos entre el 50% y el 80% sobre el precio original, con un valor medio por producto de aproximadamente 0,80 euros y un ticket medio de 4,8 euros. Este modelo low cost y sostenible permite a Sqrups combatir el desperdicio alimentario mientras ofrece opciones asequibles, contribuyendo a la inclusión económica de colectivos vulnerables. De hecho, más del 30% de su plantilla procede de personas en riesgo de exclusión o mayores de 50 años. La cadena, fundada en 2014, cuenta actualmente con 120 tiendas operativas en todo el país, siendo Madrid su región clave, con más de 26 locales en la capital y superando las 50 en la Comunidad de Madrid. La estrategia de expansión prioriza zonas urbanas de alto flujo peatonal y densidad poblacional. Para 2026, Sqrups planea inaugurar 50 nuevas tiendas propias, lo que impulsará su red hasta superar las 170 unidades antes de fin de año. Este crecimiento se financia con recursos propios y el apoyo del fondo de inversión Global Social Impact Investments (GSI), presente en el accionariado desde 2022. Con aperturas recientes en Granada, Torrent (Valencia) y Sevilla (dos locales), Sqrups consolida su posición como referente en el retail outlet urbano. La nueva tienda en Príncipe Pío invita a los madrileños a descubrir ofertas únicas y renovadas semanalmente, combinando ahorro, calidad y compromiso social y medioambiental.