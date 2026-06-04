Inditex premiará a Marta Ortega con un aumento del 20%, mientras la empresa sigue su rally alcista: el nuevo sueldo de la hija de Amancio Ortega

Inditex continúa el rally que comenzó en la sesión pasada tras la presentación de los resultados del primer trimestre del año. La aprobación por la excelente performance en los tres primeros meses de 2026 no sólo viene de parte de los analistas, sino que abarca también a la propia empresa.

El consejo de administración de Inditex propondrá a la junta de accionistas, prevista para el próximo 7 de julio, una revisión de las remuneraciones correspondientes al consejero delegado, García Maceiras, y a la presidenta no ejecutiva, Marta Ortega, como así también para el resto de consejeros. El aumento salarial abarcará el trienio 2027/2029.

Estas mejoras en las retribuciones, cuya aprobación se dan por hecho, su entrada en vigor están previstas a partir del primero de febrero del próximo ejercicio. El argumento del máximo órgano de decisión de la firma gallega se apoya en los excelentes" resultados obtenidos, el sólido desempeño operativo y la creación de valor para el accionista entre 2021 y 2025, en un entorno macroeconómico complejo marcado por la volatilidad, la incertidumbre y la inflación de costes.

El consejo explica, además, que los cambios que solicita están justificados al reflejar adecuadamente la relevancia institucional, estratégica y representativa asociada al desempeño de dicho cargo en un grupo con la dimensión, presencia internacional y complejidad operativa de Inditex.

El caso de Marta Ortega

Marta Ortega verá crecer su nómina un 20%, desde el millón actual hasta 1,2 millones. Mientras la retribución que recibe por su cargo de presidenta de la empresa se situará en 1,05 millones desde los 900.000 euros actuales. En tanto, el emolumento que le corresponde por pertenecer al consejo aumenta en 50.000 euros, hasta 150.000. Vale destacar que este último incremento abarca al resto de los consejeros.

Marta Ortega Pérez tiene 37 años y asumirá la presidencia de Inditex en abril de 2022.

En lo que respecta a García Maceiras, la propuesta busca elevar su salario fijo de 2,5 a 2,95 millones de euros, esto es un incremento anualizado del 3,7% desde 2022, año en el que se fijó la remuneración actual.

La propuesta incluye elevar el objetivo de retribución variable anual del 120% al 150% de su salario fijo, remuneración que se complementará con la sesión de acciones, cuyo porcentaje ascenderá al 30% y se sumará al pago que reciba el CEO, bajo la condición de que deberán mantenerse durante un periodo mínimo de dos años.

El componente variable atado a la consecución de objetivos

Vale aclarar que el componente variable solo se percibirá si se alcanzan los objetivos establecidos. Así, el directivo que llegó al cargo en noviembre de 2021, tras la salida del ejecutivo “estrella” de entonces, Pablo Isla (hoy presidente del consejo de administración de Nestlé y vicepresidente mundial de L`Oréal), en caso de alcanzar las metas establecidas más el plan de incentivos a largo plazo que Inditex entrega a su alta dirección, García Maceiras podría llegar a percibir unos 9,2 millones de euros en 2027, monto que equivale a una suba del 26% de lo que cobrará este año.

Asimismo, el monto a cobrar por el ejecutivo podría incrementarse aún más si los resultados de Inditex logran un nivel de sobrecumplimiento.

Recomendaciones de compra para Inditex

Hoy se conoció la visión positiva de Deutsche Bank tras la cuenta de resultados presentada ayer. La entidad germana publicó su valoración con una recomendación de compra, cuyo precio objetivo sigue en 60 euros la acción.

Por su parte, Berenberg reiteró su recomendación de ‘compra’ para la empresa que fundó Amancio Ortega. El banco de inversión más antiguo de Alemania argumenta que los resultados del primer trimestre están ampliamente en línea con las expectativas y destaca, además, una sólida evolución de las ventas.

Los analistas de Berenberg dicen que tiempos difíciles y condiciones de mercado volátiles, el ágil modelo de negocio de Inditex resultó ser ventajoso en el pasado, “y este parece ser el caso una vez más en el contexto del conflicto en Oriente Medio”.

Y añaden que elevan la previsión de crecimiento de las ventas (a tipo de cambio constante) del 7.0% al 7.5%, “pero integramos un mayor crecimiento de las amortizaciones, de más del 6% interanual, tras el aumento del 8% registrado en el primer trimestre.

Por otra parte, los alemanes estiman que el crecimiento de las ventas para el segundo trimestre y el segundo semestre del ejercicio fiscal 2027 se sitúen en el rango histórico de Inditex del 6% al 8%.

Revisión al alza de las ventas

Inditex premiará a Marta Ortega con un aumento del 20%, mientras la empresa sigue su rally alcista: el nuevo sueldo de la hija de Amancio Ortega. Fuente: Archivo

De hecho, el banco de inversión ajustó sus estimaciones financieras para Inditex, revisando ligeramente al alza las proyecciones de ventas para los ejercicios fiscales de 2027 a 2029. Por otro lado, las previsiones de EBIT y BPA para 2027 se incrementaron, mientras que las de 2028 y 2029 se redujeron.

Por último, precio objetivo para la textil gallega se mantiene sin cambios en 62 euros por acción.

Las opiniones de los analistas, hechas públicas en las últimas 24 horas, podrían resumirse en que Inditex no sólo mantiene intacto el músculo financiero, sino que además es capaz de acelerar el crecimiento, como mostró el avance operativo del segundo trimestre de este año