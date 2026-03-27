El presidente Javier Milei celebró el fallo favorable en los tribunales de Estados Unidos por el caso YPF, que anuló la sentencia que la obligaba a Argentina a pagar u$s 16.000 millones. El mandatario también aprovechó el anuncio para cargar con dureza contra Axel Kicillof y Cristina Kirchner. “Dicen ‘pero los viajes de Milei’... acá está la gestión”, sentenció el gobernante durante un discurso en el centro de Formación de Capital Humano. Aseguró que se trataba de un día “de mucha alegría” para Argentina y añadió: "Le hemos ganado a Burford en Estados Unidos”. Luego de agradecer la labor del CEO de YPF, Horacio Marín, y el rol de la Procuración del Tesoro, apuntó directamente contra el actual gobernador bonaerense y la exmandataria: “Lo voy a decir al estilo Milei, tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner“. Este viernes, la Cámara de Apelaciones determinó que la causa por la expropiación de YPF deberá volver al juzgado de Loretta Preska, correspondiente al segundo distrito de Nueva York, donde recaen gran parte de las causas de Wall Street, quien deberá revisar su decisión, informó el abogado Sebastián Marill, experto en litigios internacionales. La Cámara determinó que los reclamos no coinciden con la ley argentina. En este sentido, plantea que el reclamo de los demandantes carece de mérito. No obstante, consideró inválido uno de los argumentos de la defensa argentina sobre la correspondencia del foro. La Cámara determinó que corresponde que la causa se tramite en Nueva York y no en Argentina como reclamaba la defensa. Tras conocerse la noticia, el presidente publicó en su cuenta de X (@JMilei) una imagen junto a su hermana Karina Milei, Manuel Adorni, Horacio Marín y Sandra Pettovello y comentó: “GANAMOS EN EL JUICIO DE YPF...!!! TMAP. MAGA. VLLC!”. En otro mensaje, profundizó: "La Cámara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia). Esto implica que Argentina no debe pagar NADA de los aproximadamente hoy u$s 18.000 millones (un poco más de lo que fue el prestamos del FMI en 2024). Es histórico, impensado, el mayor logro jurídico de la historia nacional". En la misma línea, el ministro de Economía Luis Caputo dijo: “¡Tremenda noticia! Innumerable cantidad de lobistas vinieron a buscar un settlement (acuerdo) y jamás les dimos cabida!! Tremendo trabajo del equipo legal!! Felicitaciones a todos!!“. El Presidente explicó que la Argentina obtuvo un fallo favorable frente a Woodford en Estados Unidos tras una reunión con el CEO de YPF, Horacio Marín. Asimismo, destacó que, gracias al trabajo de la compañía y del equipo de abogados —en especial de la Procuración—, se logró evitar el pago de u$s 18.000 millones. El mandatario remarcó que la decisión judicial representa un avance significativo en la defensa de los intereses del país en el ámbito internacional, así como en la corrección de situaciones heredadas de gestiones anteriores. -Noticia en desarrollo-