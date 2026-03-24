La Universidad de San Andrés publicó una nueva edición de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP), un estudio que mide coyuntura política y económica bimestralmente. El informe, al que accedió El Cronista, relevó 1008 casos entre el 10 y el 17 de marzo, revela un panorama político con imagen negativa generalizada aunque Javier Milei continúa liderando el ranking de dirigentes. El Presidente encabeza la lista imagen positiva que elabora el Laboratorio de Observación de la Opinión Pública (LOOP) de la casa de altos estudios, con un 38%. Lo sigue de cerca la hoy senadora Patricia Bullrich con el 36%. La sorpresa del sondeo, no obstante, aparece en el tercer lugar donde se ubica la diputada nacional Myriam Bregman con el 33%. La dirigente del Frente de Izquierda se posiciona por encima de referentes de peso como Axel Kicillof (32%), Victoria Villarruel (30%) y Cristina Kirchner (30%). También supera a Juan Grabois (29%), Jorge Macri (27%) y Mauricio Macri (26%). El dato no es menor. Bregman obtiene su mejor performance entre quienes desaprueban al Gobierno, donde alcanza el 50% de imagen positiva, según el informe. Su capital político se concentra en el segmento opositor, pero su presencia en el podio general marca una consolidación de la izquierda como referencia de la oposición. La encuesta de UdeSA deja en claro que el escenario político presenta imagen negativa para todos los dirigentes sin excepción. Milei, a pesar de liderar, registra un diferencial negativo de -18 puntos: el 56% de la población lo evalúa de manera negativa, contra el 38% que lo hace positivamente. El diferencial negativo más pronunciado entre los líderes del podio corresponde a Bullrich, con -20 puntos. Bregman, en cambio, anota -13 puntos, el mejor diferencial entre los tres primeros del ranking, lo que indica una imagen más consolidada entre quienes la conocen y valoran. Hacia abajo en el ranking, los números se vuelven más duros. Máximo Kirchner registra un diferencial de -54 puntos, el peor de toda la lista. Guillermo Moreno anota -51 puntos y Miguel Ángel Pichetto -50 puntos, según el mismo informe de la Universidad de San Andrés. Sergio Massa obtiene apenas el 22% de imagen positiva con un diferencial de -48 puntos. Martín Lousteau suma 18% positivo y -43 puntos de diferencial, mientras que Elisa Carrió alcanza el 24% con -36 puntos, según el ESPOP de marzo 2026. En paralelo al mapa de dirigentes, la encuesta de UdeSA revela cuáles son los problemas que más preocupan a la población. Los bajos salarios lideran con el 37% de menciones totales, seguidos por la falta de trabajo con el 36% y la corrupción con el 33%. La inseguridad aparece en el cuarto lugar con el 30%, seguida por la pobreza con el 27% y los políticos como problema en sí mismos con el 24%, según el relevamiento del LOOP de la Universidad de San Andrés. Un dato relevante del informe es la evolución de estas preocupaciones. La falta de trabajo sube 6 puntos porcentuales respecto al relevamiento anterior, mientras que la inflación trepa 5 puntos, hasta el 20%. Ambas variables marcan un cambio de tendencia que el informe de UdeSA destaca expresamente. La inflación, que supo ser el problema dominante de la agenda argentina durante años, continúa su descenso como preocupación prioritaria. Llegó a superar el 60% de menciones en 2022 y 2023, y hoy se ubica en el 20%, su nivel más bajo en años, según la serie histórica de la encuesta de UdeSA. El acuerdo entre segmentos sociodemográficos es amplio. Bajos salarios, falta de trabajo y corrupción lideran las preocupaciones tanto entre hombres como mujeres, en todos los niveles socioeconómicos y en todas las generaciones, según el cruce de datos del ESPOP de marzo de 2026. La única diferencia marcada aparece al cruzar por voto en 2023. Entre quienes votaron a Milei, la delincuencia (40%) supera a la corrupción en el segundo nivel de preocupaciones. Entre los votantes de Bregman, la falta de trabajo alcanza el 51%, el valor más alto de cualquier segmento para esa variable, según la misma fuente.