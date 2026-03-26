El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de haber brindado una conferencia de prensa en alusión a la polémica por los viajes y los inmuebles no declarados, busca pasar página y concentrarse nuevamente en instalar la agenda. Para eso, en estos próximos días comenzará con una seguidilla de reuniones de gestión: comenzó esta mañana con Patricia Bullrich. A partir de las 11.30, el ministro coordinador recibió a la senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza en lo que fue la primera reunión bilateral entre ambos desde que estalló el escándalo que rodea al funcionario. “Genia total”, resaltó el ministro coordinador, en muestra de unidad. “Ya hicimos las paces”, destacaba en ese sentido una fuente de Balcarce 50 ante la consulta de El Cronista. Si bien desde el entorno del ministro no quieren dar detalles sobre exactamente qué fue lo que desató turbulencias internas, lo cierto es que Bullrich fue apuntada en la Casa Rosada por no haber salido a apoyar al ministro con una publicación propia en redes y, en cambio, mostrarse en el Lollapalooza. Además, también entró en el radar de sospechas por la filtración del video en el jet privado a Punta del Este, donde sospechaban de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). La exministra de Seguridad se mantuvo al margen de la repercusión de la polémica, aunque sí compartió las pronunciaciones del presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. “Patricia es Patricia”, es la frase que repercute en los despachos del oficialismo, inclusive en el propio Congreso, donde los senadores libertarios reniegan de la independencia política de la exfuncionaria. “Se viene el primer paquete de reformas que anunció el Presidente en la apertura de sesiones y que explicó ayer el Jefe de Gabinete. Este va a ser el Congreso más reformista de la historia. Vamos a trabajar sin pausa para cambiar la Argentina. ¡Vamos, Manuel!“, sumó por su parte Bullrich, quien estará cargo de armar los consensos por los pliegos judiciales y el paquete de leyes de Propiedad Privada, que comenzará a tratarse en el Senado. Adorni continuará con la agenda de reuniones las 14 con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y a las 15 con el ministro del Interior, Diego Santilli. Además, tiene previsto seguir el viernes con la sucesora de Bullrich en Seguridad, Alejandra Monteoliva; y el de Economía, Luis Caputo. Además de mostrarse activo y firme en el cargo de Jefe de Gabinete, tras la agitación por su renuncia en los medios, en el Gobierno además se propusieron mostrar un amplio frente de apoyo, algo que también quedó en evidencia con la comitiva de ministros en primera fila durante la conferencia. “Hay que demostrarle apoyo”, determinaron unánimemente en todos los sectores del oficialismo. El cierre de la semana no agotará la actividad del jefe de Gabinete, quien tiene previsto extender su cronograma de supervisión hasta el domingo, cuando compartirá una recorrida oficial junto a Pettovello por el Centro de Formación de Capital Humano, una de las naves insignias de la cartera para este 2026. Se espera que de esa actividad también participe el Presidente. La actividad conjunta en el histórico edificio del Garrigós busca escenificar el traspaso definitivo del sistema de asistencia social hacia un esquema de capacitación laboral. En Balcarce 50 consideran que la puesta en marcha de este centro es el argumento político necesario para defender la baja de los 900.000 planes del programa Volver al Trabajo que se concretará en abril. Durante la recorrida dominical, los funcionarios supervisarán las nuevas aulas equipadas para la enseñanza de oficios técnicos y habilidades digitales, financiadas en parte por aportes del sector privado y la Bolsa de Comercio. Para Adorni, la foto con Pettovello el domingo representa el cierre de un círculo de validación interna, luego de haber recibido el respaldo explícito del círculo íntimo presidencial durante la semana. Con este despliegue de hiperactividad, el ministro coordinador llegará al lunes con la intención de haber diluido el impacto de las filtraciones sobre sus viajes y su declaración jurada. La estrategia de saturar el calendario con reuniones de gestión y recorridas territoriales parece ser, por ahora, el único camino diseñado por el Ejecutivo para garantizar su continuidad sin fisuras en el cargo. Su próxima parada será el informe de gestión en la Cámara de Diputados, el 29 de abril. En línea con la idea de mostrar los apoyos de los miembros del Ejecutivo para con el ministro, el presidente Javier Milei confirmó que asistirá al Congreso para presenciar el informe y alentar a Adorni ante la seguidilla de preguntas que se avecinan sobre su situación patrimonial y judicial. “No me lo pierdo, ahí estaré”, anunció en redes sociales. Este mismo jueves a partir de las 9 de la mañana se habilitó el plazo de 48 horas para la carga de requerimientos dirigidos al jefe de Gabinete, por lo que el trámite ya está en marcha.