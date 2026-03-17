El CEO de YPF, Horacio Marín, explicó que la empresa sostiene sus ajustes micro de precios como una manera de respetar los contratos con los consumidores. Además, pronosticó exportaciones por más de u$s 45.000 millones hacia 2031 cuando se pongan en marcha proyectos como el VMOS o Argentina LNG. El presidente de la petrolera explicó que, dada la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán que empujó el precio del barril Brent a más de u$s 100, la empresa iba a sostener su “acuerdo honesto y moral” con los consumidores y evitar los saltos en los precios. “Hace un año dijimos que íbamos a hacer un acuerdo honesto y moral: cuando sube (el barril), sube (la nafta) y cuando baja, baja. Cuando haces un acuerdo con los millones de consumidores, es más fuerte que firmar un contrato”, dijo Marín. En este sentido, subrayó que “hay que diferenciar lo transitorio de lo permanente. Lo transitorio es especulación. Si el estrecho de Ormuz mañana se normaliza, va a caer el precio. ¿Qué gana YPF en subir especulativamente y bajar luego, cuando no teníamos ese impacto?“. “Si te hago ganar plata cuando no tengo impacto en mis costos, no soy honesto ni moral”, agregó Marin, que explicó que el impacto en la dinámica de los precios internacionales sobre la estructura de costos de la petrolera no eran al día de hoy lo suficientemente relevantes como para justificar un salto en los surtidores. Además, subrayó que en materia de márgenes, la empresa hoy se mantiene en el mismo nivel que en la previa de la guerra. “Solo trasladamos el impacto de YPF”. Es que la compañía compra el 30%, pero exporta el 10%, lo que deja un margen del 20% susceptible a los precios internacionales. “Vamos a ir aumentando en línea con el impacto en las arcas de YPF”. Lo que si advirtió es que, si esta situación se convierte en permanente, la discusión es otra. “En este momento no vamos a tomar ventaja desde el punto de vista especulativo”, sentenció Marín. Sobre la posibilidad de acelerar las exportaciones para aprovechar el diferencial que genera hoy el precio del barril, antes de una eventual normalización que, según los analistas llevaría al barril al orden de los u$s 70 (niveles previos a la guerra), Marín explicó que hay cuellos de botella en la infraestructura. “Estamos yendo a máximos de velocidad”, dijo sobre las obras que podrían potenciar la producción y la exportación de YPF y del sector. Marín es optimista sobre el futuro de la compañía. Para cuando deje la empresa, confía que llevarán la producción de 95.000 barriles netos a seis veces ese valor. Para el cashflow, a los precios actuales, espera que sea tres o cuatro veces lo que registraba YPF a su llegada. Para 2030 o 2031, aseguró: “Vamos a ser la empresa de mayor exportación de Argentina. No solo de energía, de lo que se te ocurra”. Destacó además el trabajo de la empresa con la industria y los gobernadores, que llenaron los paneles previos y acompañaron al Gobierno en la Argentina Week. Además, sumó que el contexto reposiciona a Argentina como proveedor, no solo por la capacidad productiva, sino también porque está en una región sin conflictos. “Podemos llegar a todos los mercados. Al asiático llegamos más competitivos que lo que puede llegar Estados Unidos”, sumó el CEO de la petrolera. El proyecto impulsado por YPF, ENI y Adnop proyecta exportar u$s 200.000 millones en los próximos 20 años. “Eso a precios bajos”, ironizó Marin. Respecto del financiamiento, el funcionario detalló que en la búsqueda de interesados que realizó el JP Morgan detectaron un interés de más de 40 instituciones bancarias por 2,4 veces el monto necesario para financiar Argentina LNG. En esta línea, desmintió que en la Argentina Week hayan tenido reuniones con el Santander para conseguir financiamiento, sino que la institución es uno de los al menos 47 bancos que quieren financiar el proyecto. “Argentina LNG sería el proyecto más grande de financiamiento de Latinoamérica, desde México para abajo”, destacó el funcionario. El proyecto comenzaría a exportar a partir de 2027, para lo cual faltan todavía plantas de separación, perforación, entre otras inversiones. “Va a ser terrible el trabajo que se va a generar. Hablamos de 40.000 pero pueden ser más”, dijo Marín. Sobre la posibilidad de exportar petróleo, dijo que hoy solo se vende a través de Chile y que los avances en el oleoducto VMOS van a acelerar ese proceso, aunque aún falta el puerto y la parte offshore del proyecto. “Para octubre podría terminarse. Podemos empezar a exportar seguro en el primer trimestre de 2027, pero quizás en diciembre también. En total, Argentina exportará hacia 2031 aproximadamente u$s 45.000 millones en toda la industria de petróleo y gas por la puerta en marcha de los dos proyectos más la exportación actual.