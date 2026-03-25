Tras la venta de prácticamente todos sus yacimientos convencionales en la Patagonia, YPF continúa con su salida de campos maduros. Para eso, su CEO, Horacio Marín, se puso en contacto con operadores pequeños y medianos de Brasil, a quienes busca venderles sus participaciones no operadoras en áreas del Noroeste de la Argentina. Así lo comentó el ejecutivo, durante su paso por CERAWeek by S&P, la convención global de la industria energética que se realiza esta semana en la ciudad de Houston. “Hemos ido a Brasil. Vamos a hacer una licitación con empresas medianas y chicas brasileñas”, anunció Marín, en diálogo con los periodistas argentinos que cubren el evento. “Ellos están cuatro o cinco años adelantados al ecosistema que ahora tenemos nosotros, de compañías especializadas en ese tipo de operaciones”, explicó. “Ya les fue bien con el maduro y, como que están en el Norte son gasíferas, por ahí, hay algún apetito de que les dé para exportar poco o algo. Puede ser que haya interés de esas empresas para tomar una exportación regional”, agregó. Esas áreas están en Salta. Son Aguaragüe, Ramos y Acambuco. Los dos primeros, operados por Tecpetrol –“La empresa en la que trabajaba”, le dice Marín- y Pan American Energy (PAE). Consolidan una producción de 2 millones de milímetros cúbicos diarios y cuentan con permisos de exportación. Una de las primeras decisiones de Marín cuando asumió YPF, en diciembre de 2023, fue focalizar a la empresa en el shale de Vaca Muerta. Por eso, activó el Plan Andes, programa a través del cual licitó sus activos en campos maduros. El último gran paso de esa iniciativa fue este año. El mes pasado, le vendió a Pecom, la petrolera del grupo Perez Companc, Manantiales Behr, en Chubut, segundo yacimiento de hidrocarburos convencionales más grande del país, detrás de Cerro Dragón, bastión histórico de PAE. “En Patagonia, ya terminamos la salida de convencional. En Río Negro, estamos trabajando en tratar de salir de un área que nos queda. Nuestro objetivo es devolverla, como hicimos en otras provincias”, dijo Marín. El área es Agua Salada, también compartida “con la empresa donde yo trabajaba”. “La vamos a devolver a la Provincia. No es material para YPF y no tiene sentido sacarla a la venta. La sacamos y no hubo interesados suficientes para eso”, apuntó el CEO de YPF. Otra última espina por sacar está en Neuquén. Es Puesto Hernández, yacimiento cerca de Rincón de los Sauces, en Neuquén. “Es compleja para salir. Pero tenemos que trabajarla”, aseguró Marín.