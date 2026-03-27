Tras el fallo de la justicia de Estados Unidos a favor de Argentina en la causa YPF, Cristina Kirchner y Axel Kicillof se refirieron a la decisión que eximirá al país a pagar u$s 16.000 millones. La expresidenta no hizo referencia a Javier Milei y defendió la expropiación de la petrolera, mientras que el gobernador si respondió a las críticas del mandatario y lo llamó “empleado de intereses extranjeros”. “Como ex Presidenta y como ciudadana argentina, mi agradecimiento al staff de abogados de la firma Sullivan & Cromwell LLP que llevaron adelante la defensa del Estado argentino, a partir de enero del 2020, en la causa YPF que se tramitaba ante los tribunales de Nueva York“, arrancó su mensaje la exgobernante en su cuenta de X. En esa misma línea, destacó la labor de los abogados “por haber sostenido los argumentos jurídicos de la Argentina en cuanto a que las disposiciones del Estatuto de una sociedad no pueden prevalecer sobre la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico de un país… que es nada más ni nada menos que reconocer la soberanía de los Estados“. Asimismo, remarcó el respaldo que Estados Unidos le dio a la posición Argentina en la Justicia. Y añadió: “Queda más que claro que la expropiación con fines de utilidad pública de YPF se hizo conforme a derecho”. Al mismo tiempo, Kicillof hizo un descargo en redes en la misma línea y reivindicando la decisión de estatizar YPF: “Nacionalizar YPF fue una de las decisiones estratégicas más importantes de la Argentina en las últimas décadas. Hoy es una palanca de desarrollo del país y resulta clave para atenuar el impacto de la crisis energética global”. El gobernador consideró que el fallo “deja en evidencia años de mentiras”. “Al final, era un relato impulsado por los buitres para cuestionar una decisión soberana y hacerse (más) ricos”, señaló. Acto seguido, le contestó al presidente: “Mientras el presidente Javier Milei hablaba del ´impuesto Kicillof´, los propios abogados del Estado argentino, desde que se inició el juicio, defendían en la Justicia los mismos argumentos que sostuvimos siempre”. Horas antes, el gobernante había cargado con dureza contra el kirchnerismo al asegurar: “Tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”. Tras estas críticas, Kicillof disparó: “Milei se disfraza con el mameluco de YPF, pero nunca la defendió: actuó como empleado de intereses extranjeros”. Luego, profundizó sus cuestionamientos en diálogo por Radio con Vos: “Yo iba a decir que tenía que pedir perdón por haber apoyado a los fondos buitre, por haber utilizado esto electoralmente, aun con recomendaciones de muchos abogados". “Era muy malo que el Presidente, para insultarme a mí, se dedicara a dar razón a quienes atacan a la Argentina. Los abogados del Estado seguían nuestra línea y fue la que terminó imponiéndose. El juicio era absolutamente absurdo. Me cansé de decir eso. Una pena lo del Presidente. Lo que acaba de decir el tribunal es que él nunca tuvo razón”, diparó. Y completó: “Se hizo justicia. Los buitres no siempre ganan. YPF es de los argentinos. El futuro también”.