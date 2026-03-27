La Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Estados Unidos falló a favor de Argentina en la apelación sobre la decisión de la jueza del segundo circuito de Nueva York, Loretta Preska, que obligaba al país a pagar u$s 16.000 millones más intereses por la expropiación de YPF a los fondos Burford y Eton Park, tenedores del derecho a litigar contra la República. La decisión de la Cámara de Apelaciones determinó que la causa deberá volver al juzgado de Loretta Preska, correspondiente al segundo distrito de Nueva York, donde recaen gran parte de las causas de Wall Street, quien deberá revisar su decisión, informó el abogado Sebastián Marill, experto en litigios internacionales. La Cámara determinó que los reclamos no coinciden con la ley argentina. En este sentido, plantea que el reclamo de los demandantes carece de mérito. Sin embargo, consideró inválido uno de los argumentos de la defensa argentina sobre la correspondencia del foro. La Cámara determinó que corresponde que la causa se tramite en Nueva York y no en Argentina como reclamaba la defensa. Lo que sustenta la decisión del tribunal es que consideran que el estatuto no forzaba a la empresa a ofertar a los otros accionistas el mismo valor para la compra de las acciones que se hizo con la compra inicial de la mayoría del paquete accionario. Esto sustentaba la demanda, ya que los otros tenedores de acciones consideraban que habían sido excluidos del procedimiento. Sin embargo, si advierte por las fallas en el procedimiento de la expropiación, pero rechaza la sentencia de Preska. “Por los motivos expuestos, REVOCAMOS la sentencia del tribunal de distrito a favor de los Demandantes en sus reclamos por incumplimiento de contrato contra la República, CONFIRMAMOS la desestimación del tribunal de distrito de los reclamos de promissory estoppel contra la República e YPF, CONFIRMAMOS la sentencia del tribunal de distrito a favor de YPF, y REMITIMOS para continuar las actuaciones conforme a esta opinión”, dice el texto de la Cámara. Además, ratifica la exclusión de la empresa dentro del litigio. Cabe recordar que el juicio recaía sobre el Estado y no sobre YPF. Los demandantes reclamaban la inclusión de la empresa a través de la solicitud de pruebas que demostraran que la empresa actuaba en nombre del Estado. Tras conocerse la noticia, las acciones de Burford Capital, uno de los demandantes, caían más de 40% en Wall Street. En paralelo, las acciones de la petrolera en ese mercado subían más de 4%. “¡Tremenda noticia! Innumerable cantidad de lobistas vinieron a buscar un settlement (acuerdo) y jamás les dimos cabida!! Tremendo trabajo del equipo legal!! Felicitaciones a todos!!“, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo. “Ganamos el juicio de YPF. La Cámara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia). Esto implica que Argentina no debe pagar NADA de los aproximadamente hoy u$s 18.000 millones (un poco más de lo que fue el prestamos del FMI en 2024). Es histórico, impensado, el mayor logro jurídico de la historia nacional”, agregó el presidente Javier Milei. En el acto de inauguración del Centro de Formación de Capital Humano, el presidente sumó que se trataba de un día histórico y sumó: “Le hemos ganado a Burford en Estados Unidos”. “Tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de (el gobernador de la provincia de Buenos Aires y exministro de Economía, Axel) Kicillof en el segundo Gobierno de la corrupta y presidiaria de Cristina Fernández de Kirchner”, dijo el presidente. “Que ahora vengan a decir ‘ah, pero los viajes de Milei a Estados Unidos, ah, pero el mameluco (de YPF), ah, pero la gestión’. Acá está la gestión. u$s 18.000 millones”, agregó. El apoyo del Gobierno de Estados Unidos a través de su Departamento de Justicia fue constante en los ocho años del juicio, pero se reforzó en las últimas instancias, cuando se presentaron como amicus curiae a favor de Argentina. Desde el Gobierno destacaron además el “histórico logro del equipo jurídico de Santiago Caputo, conducido por María Ibarzabal Murphy y Sebastián Amerio”, este último designado en el último mes a cargo de la Procuración del Tesoro, órgano encargado de la defensa judicial del Estado. “Esto despeja todas las dudas para los proyectos de desarrollo de YPF”, sumaron. El monto es discusión se derivaba de la pena sobre la expropiación del equivalente al 45% de las acciones de la compañía petrolera. En el marco del litigio y en búsqueda de la compensación, los demandantes reclamaban la transferencia del 51% de las acciones de la empresa que están en manos del Estado. Hace una semana, la misma Cámara había determinado la suspensión de todas las causas y apelaciones paralelas hasta que no se resuelva la cuestión de fondo. Esto suspendió de inmediato los reclamos de los demandantes sobre comunicaciones de funcionarios y otra información con la que buscaban demostrar que la empresa oficiaba como alter ego del Estado nacional, o en representación del mismo. NOTICIA EN DESARROLLO.