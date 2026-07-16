Este jueves, 16 de julio de 2026, elEuro y dólar cotiza a 1.1473 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 0,08%.

En el mercado euro-dólar, la cotización subió 0.52% en la última semana, pero registró una variación de -1.54% en el último año, lo que indica un repunte reciente tras una tendencia anual negativa.

La variación del Euro y dólar en los últimos días

La cotización del dólar ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, manteniéndose en ascenso constante en comparación con períodos anteriores. Este incremento se refleja en un aumento en el valor del dólar, lo que sugiere una mejora en la percepción del mercado.

Sin embargo, al observar la evolución de los últimos días, es importante considerar que esta tendencia podría ser temporal y estar sujeta a cambios dependiendo de factores económicos externos. Un seguimiento continuo será clave para entender si esta alza se consolidará a largo plazo.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el dólar, con un 3.51%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad anual ha sido del 5.45%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.